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Рынок доставки продуктов в Екатеринбурге вырос в 15 раз. Это третий показатель в стране

Рынок доставки продуктов в Екатеринбурге вырос в 15 раз. Это третий показатель в стране
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Популярность онлайн-доставки продуктов из магазинов была спровоцирована пандемией и режимом ограничений, которые ввели еще весной. Также растет число заказов и средний чек доставки из ресторанов.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге количество онлайн-заказов продуктов на дом увеличилось более чем в 15 раз по сравнению с началом 2020 г. К таким выводам пришли в совместном исследовании аналитики платежного сервиса ЮKassa (ранее Яндекс.Касса), сервиса доставки еды «Кухня на районе», сервиса доставки продуктов СберМаркет и холдинга по производству рационов готового питания Performance Group

Таким образом, столица Урала вошла в топ-3 городов, которые показали наибольший рост рынка доставки продуктов. Первое место по этому показателю занял Санкт-Петербург, где рынок вырос в 20 раз, второе место у Самары, где число заказов продуктов на дом выросло в 17 раз.

Массовый локдаун способствовал развитию в регионах сервисов, которые доставляют готовую еду и продукты. Независимо от региона люди по-прежнему достаточно консервативны в гастрономических предпочтениях, в то же время у них появился запрос на здоровое питание, — говорят авторы исследования.

Топ городов по росту заказов в СберМаркете:

• Санкт-Петербург — в 20 раз,

• Самара — в 17 раз,

• Екатеринбург — в 15,3 раза,

• Красноярск — в 15 раз,

• Нижний Новгород — в 14,3 раза,

• Новосибирск — в 13,7 раза,

• Казань — в 13,1 раза,

• Москва — в 10 раз,

• Краснодар — в 9 раз,

• Ростов-на-Дону — в 8,5 раза.

В течение года топ популярных товаров среди покупателей продуктовых онлайн-магазинов почти не менялся. По результатам исследования, в марте, когда был введен режим самоизоляции, наблюдался кратковременный ажиотажный спрос на бакалею и крупы. В сентябре-октябре люди чаще всего заказывали бананы, сметану, молоко, муку, сахар, огурцы, туалетную бумагу, макароны, подсолнечное масло, арбузы и яблоки. 

Также, по словам авторов исследования, во время режима самоизоляции заметно выросли обороты, количество платежей и средние чеки сервисов доставки готовой еды из ресторанов. В январе-марте этот показатель составлял 600 руб., а в апреле и большую часть лета он был в два раза больше — 1200 руб. Со второй недели августа средний чек за доставку еды из ресторанов продолжил увеличиваться и в октябре составил 1666 руб. 

Аналитики ЮKassa полагают, что за несколько месяцев режима самоизоляции рынок фудтеха прошел путь, на который в обычных условиях ему понадобилось бы не меньше года.

Даже отмена режима самоизоляции этим летом не затормозила дальнейшее развитие рынка. Во время локдауна многие люди могли на собственном опыте убедиться, что заказывать готовую еду и платить за нее онлайн — это удобно и безопасно. Вероятно, пользователи решили не отказываться от этой возможности и после режима самоизоляции.

По оценкам Performance Group, к концу 2020 г. рынок доставки готовых рационов питания в России вырастет на 15-20% — до 10-11 млрд руб. 

Ранее DK.RU рассказывал, что рынок доставки продуктов в Екатеринбурге очень интересен игрокам. В городе уже работает СберМаркет, доставка  из магазинов METRO, ЖизньМарт и Гипербола. Кроме того, в  скором времени на рынок собирается выходить сеть «Утконос».

Владимир Юртаев, долгое время развивавший на Урале сети Дикси, «Магнит» и X5 Retail Group, рассказывал DK.RU, что доставку продуктов в ближайшие месяцы запустят все крупнейшие игроки:

До пандемии интернет-торговля для сетей была неэффективной, поскольку объемы продаж были небольшими, так что основные игроки в это направление особенно не вкладывались. Коронавирус просто не оставил им выбора и заставил пойти по этому пути. Однозначно все крупнейшие игроки будут тестировать собственную доставку, но это требует больших вложений.

Автор: Екатерина Тарханова
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