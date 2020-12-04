Треть компаний назвали 2020-й худшим годом в истории. Но для некоторых он стал лучшим

Для двух третей бизнесов год оказался неудачным, но 21% компаний оценили его положительно, а 4% посчитали и вовсе лучшим в своей истории. Что положительного отметили компании в коронакризис?

Для 67% российских компаний 2020 г. стал периодом падения, причем 28% посчитали его худшим за всю историю своего существования, пишет РБК со ссылкой на исследование «Работы.ру». Однако оптимистов оказалось немало: 21% бизнесов оценили год коронакризиса как довольно удачный и лучше предыдущих, а для 4% он стал и вовсе лучшим в истории. Еще 12% сочли 2020-й таким же, как остальные.

Тяжелее всего бизнесу пришлось переживать следующие удары:

потеря клиентов и заказчиков — 47%;

приостановка деятельности компании — 40%;

сокращение штата — 25%;

сокращение зарплат сотрудников — 21%.

Среди положительных явлений компании отметили следующие факты: запустили новые направления бизнеса (14%), сохранили премии для сотрудников (12%), увеличили количество клиентов и заказчиков — 11%, еще 5% смогли повысить сотрудникам. Впрочем, ничего хорошего в этом году не увидели 45% опрошенных.

Падения выручки по итогам года ожидает каждая четвертая компания, 15% прогнозируют рост. 36% респондентов считают, что закончат год с убытком, 24% пока не готовы делать прогнозы.

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