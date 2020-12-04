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Треть компаний назвали 2020-й худшим годом в истории. Но для некоторых он стал лучшим

Треть компаний назвали 2020-й худшим годом в истории. Но для некоторых он стал лучшим
Иллюстрация: Pxhere.com

Для двух третей бизнесов год оказался неудачным, но 21% компаний оценили его положительно, а 4% посчитали и вовсе лучшим в своей истории. Что положительного отметили компании в коронакризис?

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Для 67% российских компаний 2020 г. стал периодом падения, причем 28% посчитали его худшим за всю историю своего существования, пишет РБК со ссылкой на исследование «Работы.ру». Однако оптимистов оказалось немало: 21% бизнесов оценили год коронакризиса как довольно удачный и лучше предыдущих, а для 4% он стал и вовсе лучшим в истории. Еще 12% сочли 2020-й таким же, как остальные.  

Тяжелее всего бизнесу пришлось переживать следующие удары: 

  • потеря клиентов и заказчиков — 47%;
  • приостановка деятельности компании — 40%;
  • сокращение штата — 25%;
  • сокращение зарплат сотрудников — 21%.

Среди положительных явлений компании отметили следующие факты: запустили новые направления бизнеса (14%), сохранили премии для сотрудников (12%), увеличили количество клиентов и заказчиков — 11%, еще 5% смогли повысить сотрудникам. Впрочем, ничего хорошего в этом году не увидели 45% опрошенных.

Падения выручки по итогам года ожидает каждая четвертая компания, 15% прогнозируют рост. 36% респондентов считают, что закончат год с убытком, 24% пока не готовы делать прогнозы. 

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При этом в сентябре две трети предприятий выразили мнение, что они вряд ли смогут до конца 2020 г. восстановить свой бизнес. 32% опрошенных компаний считали, что на выход к докарантинным показателям им потребуется больше года, 33% рассчитывали справиться с этим до Нового года, еще 26% респондентов считают, что это возможно в сроки от трех до шести месяцев. 12% опрошенных вообще не понесли потерь из-за пандемии коронавируса.
Автор: Андрей Пермяков
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