Коронавирус «съел» рост зарплат за два года. Сильнее всех страдают женщины и рабочие

Из-за пандемии зарплаты стали ниже почти во всех отраслях и странах мира. Единичный рост объясняют просто: в сфере остались только высокооплачиваемые сотрудники, всех остальных уволили. СТАТИСТИКА.

Из-за пандемии средний размер зарплат снизился в двух третях стран мира. К тому же оставшаяся «благополучная» треть, вероятно, всего лишь статистический фокус. Эти цифры приведены в докладе Международной организации труда (МОТ). Сильнее всего от экономических проблем страдают низкооплачиваемые сотрудники и женщины. Рост средней зарплаты может объясняться тем, что эти категории вообще остались без работы.

Падение заработной платы, а не массовую потерю рабочих мест фиксируют прежде всего в странах, принявших государственные меры для сохранения занятости. Приведенные МОТ цифры показывают, что женщины ощутили при этом удар намного сильнее: в 28 европейских странах без субсидий женщины потеряли бы 8,1% своей заработной платы во втором квартале 2020 года по сравнению, мужчины же только 5,4%.

Пострадали сильнее остальные и те работники, которые зарабатывали мало всегда. Почти половина работников низкоквалифицированных профессий потеряли бы без субсидий 17,3% своей заработной платы.

В среднем без учета субсидий размер потери заработной платы по всем группам составил бы 6,5%. Субсидии компенсировали около 40% этой суммы, так что реальные доходы сократились примерно на 4%. В результате падения загрузки компаний фонд заработной платы в тот же период сократился для женщин на 6,9%, а для мужчин — на 4,7%.

До пандемии зарплаты в мире росли в среднем на 1,6-2,2% в год, последний год, таким образом, «съел» прибавки за два года.

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