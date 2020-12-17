«До таких, как я, вакцины пока не добрались». Что стоит знать из пресс-конференции Путина

«Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца». Владимир Путин — о вакцине от коронавируса, отравлении Навального, бедности и росте цен на еду.

17 декабря прошла 16-я большая пресс-конференция президента Владимира Путина, которую в этом году совместили с прямой линией. Она длилась 4 часа 29 минут, президент ответил на 60 вопросов. Путина спрашивали про то, тяжелый был год или не очень, как российская система здравоохранения справилась с пандемией коронавируса, поставил ли он себе вакцину от Covid-19, как описать жизнь в России без мата, кто отравил Навального, будут ли внешние силы вмешиваться в российские выборы и о многом другом (даже про слитое в сеть интимное видео футболиста Артема Дзюбы). Приводим главные выдержки из ответов на основные вопросы.

Каким был уходящий год

«Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Так и год — и плюсы и были, и минусы». Но «мы встретили эти проблемы достойно, возможно, даже лучше, чем другие страны мира».

«Реальная заработная плата (прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться) надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на 1,5%». Падение реальных доходов будет около 3%.

Но Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»: 70% бюджета теперь формируется не за счет нефти. «И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований».

Про то, как справилась с пандемией система здравоохранения

«Да, проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы».

Про личную прививку от коронавируса

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным».

Про иностранное вмешательство в выборы 2021 г.

Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают... Но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что: а) это вмешательство; б) что мы обязаны этому противостоять; в) что это недопустимо и что мы сами должны определять свою судьбу.

…Поэтому настрой блогеров в интернете, настрой средств массовой информации по защите самих себя — это чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета.

Про обеднение россиян и рост цен

«В 2000 г. за чертой бедности жили 29% населения. Мы в 2017 году вышли на планку 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас эта планка приподнялась до 13,5%. И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек… План такой: к 2030 г. уйти с сегодняшних 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума.

«…На мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно недопустимо. …Правительство отреагировало. Здесь главное — чтобы не перегнули палку, главное, чтобы не пережали с административными мерами».

Про расследования о близких и отравление Навального

«Это информационное противоборство. Прочитать этот материал (про бывшего зятя президента Кирилла Шамалова — прим. ред.) невозможно. Я его полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция, все навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал. Но на что я хотел обратить внимание сразу? Там все время говорится «зять президента», «зять президента». В конце пишут, что все-таки бывший зять.

Дальше: кто и как получил какие-то акции в этой компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента. И господин Шамалов так же, как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам.

…Уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов. Не к тем, кто делал; эти ребята, я знаю, из спецслужб, им задание дали — они пишут. Нужно тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности…

Теперь что касается пациента в берлинской клинике (Навального)… Я знаю, Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб.

А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни своего места пребывания, и так далее. Но если это так — а это так, я вас уверяю, — значит, вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб, США в данном случае.

А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца.

Про обнуление сроков

«У меня есть универсальное правило. Нужно себя спрашивать: пойдет ли то, что мы делаем, на благо страны? Если пойдет — то стоит делать. Я еще не решил, пойду ли на выборы в 2024 году. Но на благо — это точно. А так разрешение от народа есть».

Про выплаты семьям с детьми

Всем семьям с детьми до семи лет правительство выплатит по 5 тыс. руб. на одного ребенка перед Новым годом.