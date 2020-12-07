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Металлургический завод-банкрот требует со Сбербанка 702 млн рублей

Металлургический завод-банкрот требует со Сбербанка 702 млн рублей
Иллюстрация: pixabay.com

ОАО «Алапаевский металлургический завод» подало в Арбитражный суд Свердловской области иск к Сбербанку на рекордную сумму — 702,1 млн руб. Само предприятие уже признано банкротом.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Как следует из картотеки арбитража, до 25 декабря исковое заявление оставлено без движения, так как составлено с нарушением. К этому сроку истцу необходимо представить в суд документы, подтверждающие соблюдение им «претензионного или иного досудебного порядка». Подробности претензий предприятия к кредитной организации пока неизвестны.

В истории предприятия, напоминает ЕАН, есть факт принадлежности украинской бизнес-группе «Приват», в число собственников которой входит украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В 2011 г. 100% акций завода было продано, и новым собственником стал холдинг «Новаэм».

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, в 2018 г. в отношении ОАО «Алапаевский металлургический завод» была введена процедура наблюдения, к тому моменту реестр его кредиторов содержал претензии на 1,2 млрд руб. Судебные разбирательства по этому делу еще продолжаются.

Еще одним громким делом этого года, где фигурирует рекордная сумма требований, стал иск «ВСМПО-Ависма» к бывшему гендиректору корпорации Михаилу Воеводину. О том, как суд принял к производству иск титанового гиганта о взыскании с экс-топ-менеджера 4,073 млрд руб., и как идет это дело, DK.RU подробно рассказывал. Воедин и корпорация заключили мировое соглашение

Автор: Анна Хлебникова
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