Металлургический завод-банкрот требует со Сбербанка 702 млн рублей

ОАО «Алапаевский металлургический завод» подало в Арбитражный суд Свердловской области иск к Сбербанку на рекордную сумму — 702,1 млн руб. Само предприятие уже признано банкротом.

Как следует из картотеки арбитража, до 25 декабря исковое заявление оставлено без движения, так как составлено с нарушением. К этому сроку истцу необходимо представить в суд документы, подтверждающие соблюдение им «претензионного или иного досудебного порядка». Подробности претензий предприятия к кредитной организации пока неизвестны.

В истории предприятия, напоминает ЕАН, есть факт принадлежности украинской бизнес-группе «Приват», в число собственников которой входит украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В 2011 г. 100% акций завода было продано, и новым собственником стал холдинг «Новаэм».

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, в 2018 г. в отношении ОАО «Алапаевский металлургический завод» была введена процедура наблюдения, к тому моменту реестр его кредиторов содержал претензии на 1,2 млрд руб. Судебные разбирательства по этому делу еще продолжаются.

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