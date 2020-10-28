«Добровольная финансовая помощь». Бывший топ «ВСМПО-Ависма» выплатит заводу 1,9 млрд руб.

В августе Михаил Воеводин стал фигурантом уголовного дела о хищении активов «ВСМПО-Ависмы» в особо крупном размере. Корпорация предъявила ему иск на 4 млрд руб., а затем решила пойти на мировую.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство сторон о мировом соглашении между «ВСМПО-Ависмой» и бывшим руководителем предприятия Михаилом Воеводиным.

Напомним, ранее предприятие подало к бывшему руководителю иск на 4, 073 млрд руб., сообщал DK.RU.

По итогам соглашения, корпорация откажется от претензий к Воеводину, а взамен бывший топ-менеджер передаст предприятию «финансовую помощь» в размере 1,9 млрд руб. Деньги должны быть перечислены в течение 47 дней после решения суда.

Как пишет Znak.com, во время судебного заседания представитель Михаила Воеводина Илья Котляров акцентировал внимание на том, что деньги, которые Воеводин выплатит корпорации, являются добровольной финансовой помощью, а не частичным погашением исковых требований:

Стороны пришли к соглашению о том, что ответчик с 2009 года исполнял свои обязанности добросовестно и каких-либо убытков он не причинил, корпорация к нему претензий не имеет.

Также Илья Котляров пояснил, что финансовая помощь в размере 1,9 млрд руб. не приведет к появлению неплатежеспособности ответчика.

Как сообщал DK.RU, Михаил Воеводин возглавлял корпорацию более 10 лет — с 2009 г. В мае 2020 г. он оставил пост досрочно, до истечения срока трудового договора. В августе стало известно, что экс-гендиректор стал фигурантом уголовного дела о хищении активов «ВСМПО-Ависмы» в особо крупном размере. Как сообщали в ГУ МВД Свердловской области, дело завели в июле. Отмечалось, что экс-руководителя титанового гиганта обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Речь шла о возможном хищении активов компании на 4 млрд руб.