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Титановый гигант готов пойти на мировую с бывшим топ-менеджером

Михаил Воеводин
Михаил Воеводин. Иллюстрация: ВСМПО-Ависма

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Михаил Воеводин готовятся заключить мировое соглашение. Бывшего гендиректора корпорации подозревают в хищении активов компании на 4 млрд руб.

#СУДЫ#ВСМПО#НОВОСТИ

«ВСМПО-Ависма» направила в свердловский Арбитражный суд заявление об утверждении мирового соглашения с бывшим гендиректором корпорации Михаилом Воеводином. Ранее суд принял к производству иск титанового гиганта к Михаилу Воеводину о взыскании 4, 073 млрд руб. Рассмотрение иска и утверждение мирового соглашения назначено на один день — 28 октября. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитража.

Михаил Воеводин возглавлял корпорацию более 10 лет — с 2009 г. В мае 2020 г. он оставил пост досрочно, до истечения срока трудового договора. В августе стало известно о том, что экс-гендиректор стал фигурантом уголовного дела о хищении активов «ВСМПО-Ависмы» в особо крупном размере. Как сообщали в ГУ МВД Свердловской области, дело завели в июле. Отмечалось, что экс-руководителя титанового гиганта обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Отметим, что статус Воеводина в данном уголовном деле официально не называют. По версии некоторых экспертов, заведенное дело может быть инструментом давления на бывшего топ-менеджера. DK.RU публиковал хронологию развития событий и существующие версии этого дела.

Автор: Анна Хлебникова
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