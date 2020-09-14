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Суд принял к рассмотрению иск против экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» на 4 млрд рублей

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Михаил Воеводин
Михаил Воеводин. Иллюстрация: vsalde.ru

Арбитраж Свердловской области назначил дату предварительного судебного заседания по иску титановой корпорации к Михаилу Воеводину. Его подозревают в хищении активов компании в особо крупном размере.

#ВСМПО#СУДЫ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск титанового гиганта «ВСМПО-Ависма» к бывшему гендиректору Михаилу Воеводину о взыскании 4, 073 млрд руб. В определении суда, размещенном в электронной картотеке дел, говорится, что предварительное судебное заседание назначено на 28 октября.

Михаил Воеводин возглавлял корпорацию более 10 лет — с 2009 г. В мае 2020 г. он оставил пост досрочно, до истечения срока трудового договора. В августе стало известно о том, что экс-гендиректор стал фигурантом уголовного дела о хищении активов «ВСМПО-Ависмы» в особо крупном размере. Как сообщали в ГУ МВД Свердловской области, дело завели в июле. Отмечалось, что экс-руководителя титанового гиганта обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Отметим, что статус Воеводина в данном уголовном деле официально не называют. По версии некоторых экспертов, заведенное дело может быть инструментом давления на бывшего топ-менеджера. DK.RU публиковал хронологию развития событий и существующие версии этого дела.

Автор: Анна Хлебникова
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