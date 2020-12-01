Сбер хочет стать лидером онлайн-торговли в России после трех неудачных попыток. Как?

«Мы рассматриваем разные варианты M&A на этом рынке и, конечно, будем покупать игроков». Банк хочет стать доминирующим игроком на рынке e-commerce в России. Вот чему его научили предыдущие провалы.

К концу 2023 г. Сбер намерен войти в топ-3–5 на рынке электронной коммерции с объемом продаж около 500 млрд руб., а в будущем создать фундамент для лидерства в этой индустрии, говорится в обновленной стратегии компании. Сейчас на российском рынке e-commerce нет очевидно доминирующего игрока, говорит президент Сбербанка Герман Греф. Сбер намерен им стать.

Мы рассматриваем разные варианты M&A на этом рынке и, конечно, будем покупать игроков. Крупных покупок на этот момент времени мы не планируем, дальше — время покажет. Как только мы будем находиться в состоянии, когда эти сделки будут подлежать раскрытию, мы сразу же об этом сообщим, — сказал Греф на пресс-конференции.

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При этом все его три попытки создать такого игрока закончились неудачно, признал первый зампред банка Лев Хасис. Так, анонсированная три года назад попытка построить «русский Amazon», создав совместное предприятие с «Яндексом», закончилась разводом компаний, и долю банка в «Яндекс.Маркете» выкупил сам «Яндекс». Другой попыткой стало несостоявшееся партнерство с китайской Alibaba, уточнил Греф, а третья может быть связана со срывом сделки по покупке 30% онлайн-ритейлера Ozon, который в итоге провел сверхуспешное IPO.

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После всего это Сбер намерен инвестировать в компании только в двух случаях. Первый — если получит контроль либо понятный путь к нему, второй — если сервис компании «безусловно и глубоко» интегрируются в его экосистему, уточнил Лев Хасис.

ведет переговоры с владельцем группы «М.Видео» о развитии онлайн-маркетплейса Goods.ru и о партнерстве в самой «М.Видео». Информацию о возможной продаже «М.Видео» в ее головной структуре «Сафмар» отвергли, заявив, что намерены и самостоятельно развивать актив, а Хасис заявил, что не комментирует слухи. 20 ноября сообщалось, что Сбербанкс владельцем группы «М.Видео» о развитии онлайн-маркетплейса Goods.ru и о партнерстве в самой «М.Видео». Информацию о возможной продаже «М.Видео» в ее головной структуре «Сафмар» отвергли, заявив, что намерены и самостоятельно развивать актив, а Хасис заявил, что не комментирует слухи.