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Сбер хочет стать лидером онлайн-торговли в России после трех неудачных попыток. Как?

Сбер хочет стать лидером онлайн-торговли в России после трех неудачных попыток. Как?
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Мы рассматриваем разные варианты M&A на этом рынке и, конечно, будем покупать игроков». Банк хочет стать доминирующим игроком на рынке e-commerce в России. Вот чему его научили предыдущие провалы.

#РИТЕЙЛ#СБЕРБАНК#НОВОСТИ

К концу 2023 г. Сбер намерен войти в топ-3–5 на рынке электронной коммерции с объемом продаж около 500 млрд руб., а в будущем создать фундамент для лидерства в этой индустрии, говорится в обновленной стратегии компании. Сейчас на российском рынке e-commerce нет очевидно доминирующего игрока, говорит президент Сбербанка Герман Греф. Сбер намерен им стать. 

Мы рассматриваем разные варианты M&A на этом рынке и, конечно, будем покупать игроков. Крупных покупок на этот момент времени мы не планируем, дальше — время покажет. Как только мы будем находиться в состоянии, когда эти сделки будут подлежать раскрытию, мы сразу же об этом сообщим, — сказал Греф на пресс-конференции. 

История с «Яндексом» повторяется? Сбербанк и Mail.ru обсуждают развод

При этом все его три попытки создать такого игрока закончились неудачно, признал первый зампред банка Лев Хасис. Так, анонсированная три года назад попытка построить «русский Amazon», создав совместное предприятие с «Яндексом», закончилась разводом компаний, и долю банка в «Яндекс.Маркете» выкупил сам «Яндекс». Другой попыткой стало несостоявшееся партнерство с китайской Alibaba, уточнил Греф, а третья может быть связана со срывом сделки по покупке 30% онлайн-ритейлера Ozon, который в итоге провел сверхуспешное IPO.

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После всего это Сбер намерен инвестировать в компании только в двух случаях. Первый — если получит контроль либо понятный путь к нему, второй — если сервис компании «безусловно и глубоко» интегрируются в его экосистему, уточнил Лев Хасис.

20 ноября сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры с владельцем группы «М.Видео» о развитии онлайн-маркетплейса Goods.ru и о партнерстве в самой «М.Видео». Информацию о возможной продаже «М.Видео» в ее головной структуре «Сафмар» отвергли, заявив, что намерены и самостоятельно развивать актив, а Хасис заявил, что не комментирует слухи. 
Сбербанк уже наигрался в партнерства, когда сначала у него берут деньги, а потом поливают грязью и в итоге все получается плохо. Теперь он хочет делать бизнес, в котором будет рулить сам, — говорил собеседник The Bell. По его словам, переговоры с акционерами «М.Видео» зашли дальше, чем с другими.
Автор: Андрей Пермяков
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