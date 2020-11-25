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Ozon подорожал на треть сразу после выхода на биржу. На IPO собирается и видеосервис ivi

Ozon подорожал на треть сразу после выхода на биржу. На IPO собирается и видеосервис ivi
Автор фото: Mayyskiyysergeyy. Иллюстрация: Wikimedia.org

Онлайн-маркетплейс, который оказался одним из главных бенефициаров пандемии и коронакризиса, провел сверхудачное IPO. Вслед за ним на биржу собирается и онлайн-кинотеатр ivi.

#НОВОСТИ

24 ноября на Московской бирже начались торги акциями онлайн-ритейлера Ozon: на старте бумага стоила 2674 руб., но в ходе торгов цена доходила до 3192 руб. — более чем на 32% больше цены размещения, составившей 2395 руб. Объем торгов на Мосбирже превысил 5,34 млрд руб.

На американской Nasdaq в начале торгов цена акций Ozon выросла на 40%, превышая $42 при цене размещения $30. Позднее цена опустилась до $40,18. Капитализация компании превысила $7,1 млрд. Всего на IPO инвесторам было предложено 33 млн американских депозитарных расписок (ADS), объем размещения вплотную составил $990 млн.

Ozon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларов

Размещение компании можно назвать сверхуспешным: цена акций оказалась выше изначального ориентира в $5-5,5 млрд. Однако все предыдущие годы Ozon был убыточным: руководство маркетплейса заявляло, что в последние годы компания могла показать прибыль, но вместо этого было решено инвестировать в развитие.
 
25 ноября также стало известно, что заявку на проведение IPO на Nasdaq в начале 2021 г. подал и онлайн-кинотеатр ivi, пишет РБК. Кипрская ivi.ru Media Ltd, головная компания российского онлайн-кинотеатра, подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). 
 
Видеосервисы сейчас растут быстрее всего среди медийных компаний России, и пандемия только ускорила этот рост. Так, в первом полугодии 2020 г. выручка ivi, по подсчетам Telecom Daily, выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 58%, до 4,3 млрд руб.
Автор: Андрей Пермяков
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