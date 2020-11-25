Ozon подорожал на треть сразу после выхода на биржу. На IPO собирается и видеосервис ivi
Онлайн-маркетплейс, который оказался одним из главных бенефициаров пандемии и коронакризиса, провел сверхудачное IPO. Вслед за ним на биржу собирается и онлайн-кинотеатр ivi.
24 ноября на Московской бирже начались торги акциями онлайн-ритейлера Ozon: на старте бумага стоила 2674 руб., но в ходе торгов цена доходила до 3192 руб. — более чем на 32% больше цены размещения, составившей 2395 руб. Объем торгов на Мосбирже превысил 5,34 млрд руб.
На американской Nasdaq в начале торгов цена акций Ozon выросла на 40%, превышая $42 при цене размещения $30. Позднее цена опустилась до $40,18. Капитализация компании превысила $7,1 млрд. Всего на IPO инвесторам было предложено 33 млн американских депозитарных расписок (ADS), объем размещения вплотную составил $990 млн.
Ozon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларов