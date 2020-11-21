«Наигрался в партнерства». Сбербанк заинтересовался покупкой «М.Видео»

После неудавшихся попыток выйти на рынок в e-commerce Сбербанк ведет переговоры с владельцем группы «М.Видео» о развитии онлайн-маркетплейса Goods.ru и о партнерстве в самой «М.Видео».

Сбербанк и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева ведут переговоры о партнерстве в онлайн-ритейле, пишет The Bell со ссылкой на четыре источника. По их словам, банк заинтересован в покупке онлайн-маркетплейса Goods.ru, принадлежащего «М.Видео», а возможно, и его головной компании.

После неудавшегося партнерства в e-commerce с «Яндексом» и несостоявшейся сделки с Ozon Сбербанк заинтересован либо в покупке бизнеса целиком, либо в получении контрольной доли, говорит собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

Сбербанк уже наигрался в партнерства, когда сначала у него берут деньги, а потом поливают грязью и в итоге все получается плохо. Теперь он хочет делать бизнес, в котором будет рулить сам, — говорит он. По его словам, переговоры с акционерами «М.Видео» зашли дальше, чем с другими.

Информацию о возможной продаже «М.Видео» в «Сафмаре» отвергли, заявив, что намерены и дальше самостоятельно развивать этот актив. Первый зампред Сбербанка Лев Хасис заявил, что не комментирует слухи.

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Маркетплейс Goods.ru — небольшой игрок, но у него есть инфраструктура «М.Видео», способная обслуживать большие объемы, и для Сбербанка он может стать базой для развития непродуктового интернет-ритейлера, считает собеседник The Bell. Впрочем, как указывает другой человек, маркетплейс так тесно связан с «М.Видео», что покуппть проект отдельно может быть бессмысленно.

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Выручка «М.Видео» в 2019 году достигла 435 млрд руб., на долю онлайн-продаж пришлось 57,5 млрд рублей. Капитализация компании на Мосбирже утром 20 ноября составляла 129 млрд руб.