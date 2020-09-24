Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.09
77,17
89,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Единая подписка и свои умные устройства. Сбербанк начал масштабный ребрендинг

2 759
Единая подписка и свои умные устройства. Сбербанк начал масштабный ребрендинг
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Банк теперь официально называется Сбер. Он представил единую подписку на свои продуктовые сервисы и представил линейку умных устройств.

#НОВОСТИ

Сбербанк представил новый логотип и официально перешел на новый бренд — «Сбер». Как рассказал на первой продуктовой конференции банка председатель правления Герман Греф, внедрение нового бренда обойдется примерно в 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет. Цель Сбера быть не только банком, но и помощником по жизни, для решения всех насущных проблем, заявил Греф.

Единая подписка и свои умные устройства. Сбербанк начал масштабный ребрендинг 1

Скриншот трансляции конференции Сбера

Отделения банка изменятся: там будут детские уголки, посетителям будут предлагать кофе, банкоматы смогут распознавать клиентов по лицу и понимать голосовые команды.

Сбер ввел единую подписку на свои сервисы: онлайн-кинотеатр Okko, доставку еды Delivery Club, сервис такси «Ситимобил», доставку продуктов «Сбермаркет» и другие — она будет называться «СберПрайм» и стоить 199 руб. в месяц или 999 руб. в год.

Сбер также показал SberBox – умную приставку, в которую встроен виртуальный помощник «Салют» и другие сервисы Сбера, от кино до игр. Сам «Салют» включает трех помощников: Сбер, Афина, Джой — пользователь может выбрать их исходя из своих предпочтений. 

Чтобы оставаться близким и полезным, нам недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра, — заявляют в банке.

Работу по новому логотипу банк вел в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при участии таких российских дизайн-студий, как «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и другие.

Расходы на внедрение нового бренда растянут на несколько лет: банкоматы будут заменять по мере их износа, вывески на отделениях будут менять в течение нескольких лет. 

Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» еще весной 2019 г. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбург заходит новая продуктовая сеть. Ее развивает уральский бизнесмен из 2000-хВ Екатеринбург заходит новая продуктовая сеть. Ее развивает уральский бизнесмен из 2000-х
    79 289
  • Дмитрий Потапенко: «Россияне вымирают, но власти решили, что на их век обслуги хватит»Дмитрий Потапенко: «Россияне вымирают, но власти решили, что на их век обслуги хватит»
    32 012
  • Путин — Макрону: Навальный мог сам принять «Новичок». Главное 22 сентябряПутин — Макрону: Навальный мог сам принять «Новичок». Главное 22 сентября
    29 013
  • На берегу Исети планируют построить элитное жильеНа берегу Исети планируют построить элитное жилье
    26 912
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.