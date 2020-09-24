Единая подписка и свои умные устройства. Сбербанк начал масштабный ребрендинг

Сбербанк представил новый логотип и официально перешел на новый бренд — «Сбер». Как рассказал на первой продуктовой конференции банка председатель правления Герман Греф, внедрение нового бренда обойдется примерно в 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет. Цель Сбера быть не только банком, но и помощником по жизни, для решения всех насущных проблем, заявил Греф.

Скриншот трансляции конференции Сбера

Отделения банка изменятся: там будут детские уголки, посетителям будут предлагать кофе, банкоматы смогут распознавать клиентов по лицу и понимать голосовые команды.

Сбер ввел единую подписку на свои сервисы: онлайн-кинотеатр Okko, доставку еды Delivery Club, сервис такси «Ситимобил», доставку продуктов «Сбермаркет» и другие — она будет называться «СберПрайм» и стоить 199 руб. в месяц или 999 руб. в год.

Сбер также показал SberBox – умную приставку, в которую встроен виртуальный помощник «Салют» и другие сервисы Сбера, от кино до игр. Сам «Салют» включает трех помощников: Сбер, Афина, Джой — пользователь может выбрать их исходя из своих предпочтений.

Чтобы оставаться близким и полезным, нам недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра, — заявляют в банке.

Работу по новому логотипу банк вел в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при участии таких российских дизайн-студий, как «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и другие.

Расходы на внедрение нового бренда растянут на несколько лет: банкоматы будут заменять по мере их износа, вывески на отделениях будут менять в течение нескольких лет.

Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» еще весной 2019 г.