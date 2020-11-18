Почетное звание первому главе Екатеринбурга присвоили в знаменательный день — 18 ноября столица Урала празднует исторический день рождения. Аркадий Чернецкий является обладателем не одной награды.

Первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области, пишет ЕАН.

В указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сказано, что звание присвоено «за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области». Примечательно, что указ опубликован 18 ноября — в исторический день рождения Екатеринбурга.

Отметим, что ранее Аркадий Чернецкий получил екатеринбургскую премию им. Татищева и де Геннина за работы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие Екатеринбурга. А в 1999 г. Аркадий Чернецкий получил звание почетного гражданина Екатеринбурга.

Как рассказывал DK.RU, в 2019 г. Аркадий Чернецкий стал лауреатом премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Управленец на госслужбе». А в начале 2020 г. вошел в перечень самых влиятельных персон Свердловской области — ТОП-50: главные люди Урала.

Аркадий Чернецкий занимал пост сначала руководителя администрации, а затем главы Екатеринбурга 18 лет, с 1992 по 2010 гг. Четыре раза выигрывал прямые выборы мэра. С 2010 г. является членом Совета Федерации РФ от законодательной власти Свердловской области.

8 мая 2020 г. Аркадий Чернецкий отмечал 70-летний юбилей. В большом интервью на DK.RU он рассказывал, что считает своим главным достижением на службе.

Напомним, в 2020 г. звания почетного жителя региона также удостоились главный дирижер и художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс, профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский и учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, сообщал DK.RU.