Дмитрий Лисс стал почетным гражданином Свердловской области. Дирижер празднует юбилей

Почетное звание присвоено дирижеру в день рождения: ему исполнилось 60. Региональные власти отметили маэстро «за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства Свердловской области».

Губернатор Евгений Куйвашев присвоил главному дирижеру и художественному руководителю Уральского академического филармонического оркестра Дмитрию Лиссу звание «Почетного гражданина Свердловской области». Накануне глава региона подписал соответствующий указ.

Согласно документу, почетное звание присвоено дирижеру «за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства Свердловской области».

Добавим, 28 октября Дмитрий Лисс отмечает юбилей, ему исполнилось 60 лет. Свой день рождения маэстро отметит нас цене, сегодня в Свердловской филармонии пройдет концерт «Карт-бланш» при участии Уральского академического филармонического оркестра.

В начале 2020 г. Дмитрий Лисс вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала.