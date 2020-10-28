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Дмитрий Лисс стал почетным гражданином Свердловской области. Дирижер празднует юбилей

Дмитрий Лисс стал почетным гражданином Свердловской области. Дирижер празднует юбилей
Иллюстрация: Свердловская филармония

Почетное звание присвоено дирижеру в день рождения: ему исполнилось 60. Региональные власти отметили маэстро «за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства Свердловской области».

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев присвоил главному дирижеру и художественному руководителю Уральского академического филармонического оркестра Дмитрию Лиссу звание «Почетного гражданина Свердловской области». Накануне глава региона подписал соответствующий указ. 

Согласно документу, почетное звание присвоено дирижеру «за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства Свердловской области». 

Добавим, 28 октября Дмитрий Лисс отмечает юбилей, ему исполнилось 60 лет. Свой день рождения маэстро отметит нас цене, сегодня в Свердловской филармонии пройдет концерт «Карт-бланш» при участии Уральского академического филармонического оркестра.

В начале 2020 г. Дмитрий Лисс вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала. 

Напомним, в 2020 г. звания почетного жителя региона также удостоились профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский и учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, сообщал DK.RU.
Автор: Екатерина Тарханова
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