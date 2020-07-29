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Андрей Симановский стал почетным гражданином Свердловской области

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Андрей Симановский стал почетным гражданином Свердловской области
Иллюстрация: DK.RU

Почетного звания учредитель группы компаний «Сима-Ленд» удостоился за помощь региону в период пандемии коронавируса. Награды, звания и знаки отличия также получили промышленники, новаторы и чиновники.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам государственные награды Российской Федерации, почетные звания и знаки отличия Свердловской области.

Звание «Почетный гражданин Свердловской области» было присвоено учредителю группы компаний «Сима-Ленд» Андрею Симановскому, который в условиях коронавирусных ограничений обеспечил своевременную доставку жизненно необходимых защитных средств и аппаратов ИВЛ для уральских больниц.

Андрей Симановский стал почетным гражданином Свердловской области 1

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Благодарность президента РФ получил директор АО «Уралэлектромедь» (входит в УГМК-Холдинг) Владимир Колотушкин. А его советник по медицинско-профилактической работе Наталья Алещенкова — знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Такого же знака отличия удостоился начальник транспортного управления «Уралэлектромеди» Фарит Хафизов.

Коллективу ОКБ «Новатор» присуждена премия Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники, персонально отмечены пять топ-менеджеров — первый заместитель генерального директора Владимир Вольман, заместитель генерального директора — директор по качеству Вячеслав Горбаренко, начальник конструкторского отдела Юрий Мещанкин, заместитель генерального директора по экономике и финансам Владимир Родионов, а также заместитель генерального конструктора Владимир Шкарендин.

Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени получил генеральный директор ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» Юрий Козлов.

Почетной грамотой президента РФ награжден министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а министру промышленности и науки Свердловской области Сергею Пересторонину вручена Почетная грамота министерства промышленности и торговли РФ.

Также губернатор Свердловской области вручил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени заместителю губернатора Свердловской области — министру финансов Свердловской области Галине Кулаченко.

Церемония вручения государственных наград всегда вызывает во мне чувство гордости за родной край, за своих земляков, которые любят свое дело и достигают в нем высоких результатов. От всей души поздравляю всех вас с заслуженной наградой! Именно такие люди, как вы создают добрую славу нашего региона. Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и России, — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в 2016 г. Андрей Симановский стал обладателем статуэтки «Человек года» (учредитель премии — «Деловой квартал») в главной номинации. А в 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019. Кроме того, в марте 2020 г. Андрей Симановский получил медаль ордена второй степени «За заслуги перед Отечеством» — одну из самых высоких наград со стороны президента России, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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