«Золотое яблоко» впервые прокомментировало участие в событиях вокруг Храма-на-Драме

«Мы просто высказывали свое мнение. У нас же демократическая страна! Или нет? Ну, в общем, на тот момент мы думали, что да». Гендиректор «Золотого яблока» Анна Кошкина — о событиях весны 2019 г.

Противостояние горожан, выступающих против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Театра Драмы, и их оппонентов — преимущественно спортсменов, развернулось весной 2019 г. Протестующие пытались снести забор, которым огородили строительную площадку. На охрану забора встали бойцы.

В самый пик конфликта парфюмерная сеть «Золотое яблоко» через свой инстаграм поддержала протестующих, чем вызвала удивление в бизнес-сообществе и политическом истеблишменте и волну слухов в телеграм-каналах. Спустя 1,5 года генеральный директор сети Анна Кошкина впервые прокомментировала те события и последствия, к которым они привели. Вопрос о Храме-на-Драме задал журналист Znak.com во время интервью.

По словам Кошкиной, руководство сети ничего не знало о политической борьбе вокруг сквера:

Мы максимально далекая от политики компания, поэтому и не знали, что в городе существует политическая борьба, что это не первый заход в попытке строительства храма, что есть какие-то силы, которые хотят этого, а есть силы, которые не хотят. Мы в этом не ориентировались, и нам это было абсолютно неинтересно: мы в тот момент плотно занимались рынками Москвы и Питера, совершенно не хотелось интересоваться местными новостями. За политикой мы следили в самых общих чертах: читали какие-то новости, но не особо внимательно. В общем, как все. И когда до нас дошли первые известия о происходящем, мы решили, что как-то надо отреагировать.

Это не было решением одного, двух, трех, пяти человек — решение принималось коллегиально:

Надо отметить, что средний возраст членов нашей управляющей компании — 25 лет, даже может меньше. Вот у нас 250 молодых людей, средний возраст 25 лет, и, наверное, неудивительно, что все сказали: «Нам нужен сквер, мы там гуляем, катаемся на велосипедах». Проконсультировались с юристом: является ли это незаконным? Нет, не является, все в порядке. Ну и разместили пост. И неожиданно провалились в революцию. Начался какой-то девятибалльный шторм, мы сильно удивились, начали разбираться в проблеме, и оказалось, что у нас тут есть политический бомонд, какие-то лагеря…

Если оглядываться назад, продолжает Кошкина, «за нашу позицию нам не стыдно, потому что в итоге ведь так и оказалось, что подавляющее большинство жителей нашего города за сквер». При этом в компании признают, что не хотели задевать чувства верующих:

Тогда мы не знали, что часть инициаторов строительства храма — верующие люди и для них это было нелегкое время. Мы не хотели никому делать плохо, задевать чьи-то чувства, да и вообще никого не знали. Мы просто высказывали свое мнение. У нас же демократическая страна! Или нет? Ну, в общем, на тот момент мы думали, что да.

Последовавшая реакция стала неожиданной для руководства сети:

Вот на что хочется обратить внимание. Во-первых, мы этот пост делали не для привлечения новых покупателей. Мы просто подумали, что можем что-то сделать для города, сохранив сквер. Ведь действительно такие парки — это дефицит для таких городов, как Екатеринбург. У нас не стало больше подписчиков, не выросли продажи, никакой коммерческой выгоды не было. Вообще, Екатеринбург — это лишь небольшая доля нашей клиентской базы, не главная часть в продажах. Но у нас было что-то около 2 тысяч перепостов, много десятков тысяч лайков, нас сразу приняли за своих все оппозиционные партии и движения, штаб Навального, «Серебряный дождь» и партия «Яблоко»… Предлагали нам делать интервью, но мы сразу отказались, потому что участвовать в политической жизни у нас просто нет никакого желания, азарта, интереса. Мы хотим сконцентрироваться на своем деле.

Как отреагировали власти и предприниматели, инициировавшие строительство храма, Кошкина не рассказала, отметив лишь, что «ситуация тогда была довольно сложная».

Напомним, события вокруг Храма-на-Драме разрешились после выхода в федеральную информационную повестку и вмешательства президента РФ Владимира Путина. Стройку остановили, городским властям пришлось искать новое место для размещения религиозного объекта. По результатам опроса решили, что храм возведут на месте здания бывшего Приборостроительного завода. Строительные работы планировалось начать в 2020 г., сообщал DK.RU.

В августе 2020 г. были задержаны бойцы, участвовавшие в разгоне противников строительства храма. Среди них — автор фразы «Кто к забору подойдет — упадет». Их подозревают в переделе похоронного бизнеса на «уральской Рублевке».

В октябре Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалоб задержанных на протестах против Храма-на-Драме.

Уральская сеть «Золотое яблоко» — один из крупнейших игроков на российском бьюти-рынке. Сеть насчитывает 17 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове и Нижнем Новгороде. Средняя прощадь косметических супермаркетов — 1500 кв. м. По данным INFOline, в 2019 г. выручка сети составила 16,8 млрд руб.

В начале 2021 г. «Золотое яблоко» открывает первый магазин за пределами страны — в Минске, рассказывал DK.RU.