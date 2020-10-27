Уральский косметический ритейлер запускает бизнес в Беларуси

Бренд «Золотое яблоко» открывает точку в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk в столице Белоруссии. Площадь магазина составит 1 тыс. кв. м.

О запуске «Золотого яблока» в Минске сообщает Forbes. Пресс-служба компании информацию подтверждает. Магазин разместится на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk и первых покупателей примет уже в начале 2021 г. Как рассказал изданию президент группы компаний Praktika (управляет ТРЦ) Булат Шакиров, в Galleria Minsk для косметического бренда к концу года освободят пространство, которое сейчас занимают шесть арендаторов.

Инвестиции в проект превысят 300 млн руб., — приводит Forbes слова представителей компании.

Ассортимент в новом магазине будет аналогичным тому, что представлен в других торговых точках ритейлера. Напомним, компания сотрудничает с большинством крупных производителей парфюмерии и косметики: Chanel, Dior, Giorgio Armani, Tom Ford Beauty, Clarins, Shiseido, Maison Francis Kurkdjian, Clinique, Estée Lauder. Также в минском «Золотом яблоке» будут большие отделы с азиатской и органической косметикой.

По данным INFOline, «Золотое яблоко» занимает четвертое место среди крупнейших в России парфюмерно-косметических сетей. В 2019 г. выручка сети составила 16,8 млрд руб.

Напомним, ровно год назад DK.RU писал о том, что «Золотое яблоко» открывает семь торговых точек в Москве — в бывших старых кинотеатрах. Тогда инвестиции в проект оценивались также в 300 млн руб. Предполагалось, что магазины будут работать под новым брендом. А первый магазин «Золотого яблока» площадью 1226 кв. м открылся в Москве еще в феврале 2017 г. в «Кунцево плаза». В день открытия покупатели восемь часов стояли в очереди. В том же году заработала вторая точка сети — в торгово-развлекательном центре «АФИМОЛЛ Сити», который расположен в «Москва-Сити».

В сентябре прошлого года компания также вышла на рынок Санкт-Петербурга и объявила об открытии супермаркета в Хабаровске. На сегодня сеть «Золотое яблоко» насчитывает 17 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове и Нижнем Новгороде. Средняя прощадь косметических супермаркетов — 1500 кв. м.

При этом в августе 2020 г. компания закрыла одну из своих точек в Екатеринбурге — салон красоты PLAY BEAUTY STUDIO в ТЦ «Гермес-Плаза». Также с 18 марта не работает супермаркет косметического бренда в этом ТЦ.