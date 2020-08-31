Задержаны бойцы, участвовавшие в разгоне противников строительства Храма-на-Драме

Верх-Исетский суд Екатеринбурга заключил под стражу четырех бойцов, выступавших на строне строителей храма святой Екатерины во время прошлогоднего противостояния с протестующими горожанами. Их имена: Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и Александр Этвиш. Последнему принадлежит знаменитая фраза «Кто к забору подойдет — упадет».

По версии следствия, в 2019 г. спортсмены решили устроить передел похоронного рынка в Сысерти. С одних агенств ритуальных услуг они требовали совершать регулярные выплаты за «крышевание», у других требовали передачи клиентов. Если представители компаний проявляли несговорчивость, в ход шли угрозы, избиения и поджоги автомобилей.

Издание «Ура.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, приводит один из эпизодов, который вошел в дело. Так, в январе 2020 г. спортсмены потребовали от одного из участников рынка ритуальных услуг на постоянной основе передавать всех клиентов, которые будут обращаться к нему для оказания услуг погребения. Предприниматель под давлением был вынужден согласиться: в общей сложности он перевел бойцам порядка 50 клиентов. Свои потери он оценил в 1 млн руб.

Информации о квалификации дела в настоящее время нет. Официально силовые структуры факт заключения бойцов под стражу не комментируют. О состоявшемся заседании суда журналистам рассказал один из потерпевших.

Противостояние горожан, выступающих против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Театра Драмы, и их оппонентов — преимущественно спортсменов, развернулось весной 2019 г. Протестующие пытались снести забор, которым огородили строительную площадку. На охрану забора встали бойцы. События вышли в федеральную информационную повестку. После вмешательства президента Владимира Путина городским властям пришлось искать новое место для размещения религиозного объекта. По результатам опроса решили, что храм возведут на месте здания бывшего Приборостроительного завода. Строительные работы планировалось начать в 2020 г., сообщал DK.RU.