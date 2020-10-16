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ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб задержанных на протестах против Храма-на-Драме

ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб задержанных на протестах против Храма-на-Драме
Автор фото: Марина Молдавская. Иллюстрация: ТАСС

Всего в ЕСПЧ было направлено 25 жалоб, по 13 из них началось рассмотрение. Адвокат, представляющий интересы заявителей, уверен, что суд заставит РФ выплатить компенсации и призовет смягчить законы.

#КОНФЛИКТ#ХРАМ-НА-ДРАМЕ#НОВОСТИ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение 13 жалоб жителей Екатеринбурга, оштрафованных за участие в акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в мае 2019 г. Всего для рассмотрения ЕСПЧ было составлено 25 жалоб, сообщил адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы заявителей.

В данный момент суд рассматривает 13 жалоб — это те, кого оштрафовали за участие в мирной акции. Еще 12 жалоб было составлено теми, кого в итоге арестовали. Уверены на 95%, что решение суда будет в нашу пользу. Это приведет к тому, что ЕСПЧ, на мой взгляд, заставит Российскую Федерацию выплатить компенсации. А министерству юстиции будет указано на то, что в законодательной части пункт о проведении подобных мероприятий должен быть изменен в сторону гуманизации, — сказал Бушмаков (цитата по изданию «Коммерсант»).

По его словам, ЕСПЧ усмотрел признаки нарушения ст. 5 (право на свободу передвижения), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 11 (свобода собраний) Конвенции о защите прав человека.

Оштрафованные могут рассчитывать на 1,5-2 тыс. евро компенсации, а те, кто подвергся аресту, — на 2-3 тыс.

Противостояние горожан, выступающих против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Театра Драмы, и их оппонентов — преимущественно спортсменов, развернулось весной 2019 г. Протестующие пытались снести забор, которым огородили строительную площадку. На охрану забора встали бойцы. События вышли в федеральную информационную повестку. После вмешательства президента Владимира Путина городским властям пришлось искать новое место для размещения религиозного объекта. По результатам опроса решили, что храм возведут на месте здания бывшего Приборостроительного завода. Строительные работы планировалось начать в 2020 г., сообщал DK.RU.

В августе 2020 г. были задержаны бойцы, участвовавшие в разгоне противников строительства Храма-на-Драме. Среди них — автор фразы «Кто к забору подойдет — упадет». Их подозревают в переделе похоронного бизнеса на «уральской Рублевке».

Автор: Андрей Широков
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