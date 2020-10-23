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«Титановая долина» передает правительству региона два представительских мерседеса

Андрей Антипов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»
Андрей Антипов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина». Иллюстрация: архив DK.RU

«Из-за пандемии количество гостей сократилось. Мы посчитали, что дешевле будет взять что-то попроще, чем содержать машины такого уровня». Особая экономическая зона продолжает резать косты.

#ВЛАСТЬ#ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА#НОВОСТИ

Как стало известно DK.RU, речь идет о двух микроавтобусах представительского класса марки Mercedes 2018 г. выпуска, рассчитанных на 6 и 8 мест. «Титановая долина» закупила их в прошлом году. Первый автомобиль уже передан в гараж правительства Свердловской области, второй будет отдан в ноябре.

Ранее в интервью DK.RU новый генеральный директор ОЭЗ Андрей Антипов анонсировал масштабную программу по сокращению издержек. Говорил он, в частности, и об отказе от представительских автомобилей:

Мы решили отказаться от содержания неиспользуемой части автопарка. В прошлом году Управляющая компания закупила несколько представительских автомобилей — чтобы возить гостей на наши площадки. Сейчас же, когда из-за пандемии количество гостей сократилось, мы посчитали, что дешевле будет взять что-то попроще, чем содержать машины такого уровня. Так что мы инициировали передачу этих двух автомобилей в правительственный гараж. 

В пресс-службе ОЭЗ подтвердили информацию, добавив, что «демонстрация возможностей площадок будет осуществляться с выездом на место в индивидуальном порядке, а не в формате массовых экскурсий, что позволит уделять резидентам больше внимания».

Взамен переданных автомобилей под нужды ОЭЗ будет приобретен седан Тойота Камри, объявление о закупке будет опубликовано в ближайшие дни.

Добавим, Андрей Антипов назначен генеральным директором «Титановой долины» в августе 2020 г. Ранее он работал директором по экономике и финанам ОЭЗ, а с 2013 г. — заместителем гендиректора.

Накануне стало известно о том, что крупный финский инвестор сворачивает проект экопроизводства на площадке ОЭЗ. Причиной стали пандемия коронавируса и экономический спад. Иностранный резидент планировал вложить в особую зону 848 млн руб. 

Автор: Андрей Широков
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