Андрей Антипов, «Титановая долина»: «Уже сейчас мы думаем о третьей очереди»

Особая экономическая зона «Титановая долина» появилась в Свердловской области 10 лет назад. В чистом поле под Верхней Салдой создали площадку, на которой сегодня базируется несколько резидентов — как крупных, так и средних. Проекты находятся в разной стадии готовности: одни предприятия уже действуют, другие только строятся, третьи — вышли из состава резидентов, так и не начав свою деятельность. За эти годы к первой площадке под Верхней Салдой добавилась еще одна — ближе к Екатеринбургу, под Арамилем.

В августе 2020 г. в управляющей компании «Титановая долина» сменился директор — новым руководителем стал Андрей Антипов. В интервью DK.RU он рассказал, сколько компаний нужно, чтобы полностью заполнить площадки, предприятия из каких отраслей он ждет в ОЭЗ, изменится ли подход к привлечению резидентов после его прихода.

«У меня свои взгляды на управление ОЭЗ»

Андрей Антипов пришел в ОЭЗ еще в 2012 г. В 2013-м стал первым заместителем генерального директора. В зону ответственности Андрея Антипова входил весь финансовый блок и развитие инфраструктуры обеих площадок ОЭЗ. Он сопровождал проекты резидентов на всех стадиях их реализации, руководил исполнением механизма Build-to-suit при возведении производственных комплексов АО «Урал Боинг Мануфактуринг» в Верхней Салде и АО «Уральский завод гражданской авиации» на площадке «Уктус».

Вряд ли к вам можно применить поговорку «новая метла по-новому метет». Или же можно? Изменится ли что-то в управленческой политике ОЭЗ после того, как вы стали генеральным директором?

— Изменения уже начались. Они совпали с изменениями экономической ситуации. Мы начали сокращать издержки. Конечно, во многом это связано с пандемией коронавируса и возникшим на ее фоне экономическим спадом. Любая компания сегодня режет косты, более бережно относится к деньгам, которыми обладает.

За счет чего ужимаетесь вы? Уволили лишних людей?

— Штат управляющей компании не такой уж большой: 70 человек. Часть работает офисе в Екатеринбурге: это бухгалтеры, юристы, проектировщики, продвиженцы и т. д. Остальные находятся на площадках, работают «в поле» — специалисты, которые занимаются стройконтролем, электрики, сантехники… Сокращать особо некого.

В Екатеринбурге «Титановая долина» сидит на 21 этаже БЦ «Высоцкий»

Как ситуация с задержанием прежнего руководителя ОЭЗ Артемия Кызласова по обвинению в получении взятки отразилась на отношениях с инвесторами?

— Я не буду говорить, что на нас это не отразилось. Мы в первые же минуты, когда прошла информация о случившемся, получили просто массу звонков и писем с вопросом, что происходит. Некоторые предпрития говорили, что не знают, как теперь работать. Особенно это касается зарубежных компаний — для них очень важен имидж. Но сегодня, когда прошло уже полгода, негатив практически ушел. Все же видят: мы продолжаем работать, мы выполняем свои обещания, мы развиваемся. Большое спасибо хочу сказать правительству Свердловской области за отношение к ОЭЗ в этой ситуации — в рабочем порядке осуществлялось взаимодействие с управляющей компанией и с резидентами, все договоренности с инвесторами соблюдались.

Но вернемся к сокращению затрат…

— Конечно, есть очевидные вещи. Отказались от командировок. Это, в первую очередь, «заслуга» коронавируса. Раньше люди стремились к личным встречам, потому что обсуждать вопросы так было… даже не проще, скорее, привычнее. Сейчас привычки меняются: провести переговоры онлайн стало обычным делом. Поэтому мы на этот и на следующий год очень сильно сократили расходы на такие поездки.

Взамен мы с мая переориентировались на новый для нас инструмент привлечения резидентов через интернет — задействовали контекстную рекламу, полностью обновили сайт, а наши баннеры начали активно крутиться на тех ресурсах, где находится потенциальная аудитория. И отдача есть: у нас хороший поток заявок приходит через этот канал.

Конечно, мы не откажемся от участия в базовых профильных выставках. Но наши встречи будут построены по другому принципу: готовим их, исходя из концепции смарт-продаж. И это, пожалуй, главное на сегодня изменение в работе компании.

Мы решили отказаться от содержания неиспользуемой части автопарка. В прошлом году Управляющая компания закупила несколько представительских автомобилей — чтобы возить гостей на наши площадки. Сейчас же, когда из-за пандемии, количество гостей сократилось, мы посчитали, что дешевле будет взять что-то по проще, чем содержать машины такого уровня. Так что мы инициировали передачу этих двух автомобилей в правительственный гараж.

Вы упомянули понятие «смарт-продажи». Что это?

— Мы меняем сам подход к привлечению потенциальных инвесторов. Если раньше речь шла скорее о сотрудничестве с отдельными компаниями, то теперь мы намерены развиваться по принципу кластеров. Я поясню на примере.

Одна из наиболее развитых отраслей в Свердловской области — горнодобывающая промышленность. В ней работают разные компании — УГМК, Евраз, Полиметалл, Русал, РМК и так далее. И все они используют в работе БелАЗы — эти самосвалы возят породу с месторождения на обогатительные комбинаты. Видели покрышку БелАЗа ? Колеса по два метра в диаметре, почти 6 тонн каждое. Цена покрышки около $60 тыс., а ближайшие места производства — Испания и Япония. Колеса — расходная часть, было бы логично локализовать производство этих покрышек здесь. Наша задача — прийти к поставщику и сказать: «Ребята, смотрите, вот такой у вас будет рынок сбыта, вот столько вы сэкономите на логистике, если откроете производство у нас, где еще есть преференции по налогам».

Сегодня мы уделяем большое внимание аналитической работе: изучаем ситуацию, смотрим, какие отрасли было бы логично завести к нам, насколько конкурентна ниша, кто станет основными покупателями. Исходя из этих данных мы и формируем предложения.

«Под полем из ромашек — километры инженерных сетей»

За 10 лет работы в ОЭЗ «Титановая долина» появилось более десятка резидентов на двух площадках. Тех, кто уже работает и получает прибыль, немного: в 2018 г. на площадке в Верхней Салде свои производства запустили компания ООО «Зибус», которая выпускает медицинский инструмент и импланты из титана, АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» – делает титановые детали для самолетов Boeing, ООО «Миникат» — выпускают металлорежущий инструмент. На площадке «Уктус» под Арамилем работает АО «Уральский завод гражданской авиации», который выпускает локализованные версии самолетов для малой авиации. В 2020 г. на площадку «Верхняя Салда» зашел еще один крупный инвестор — холдинг «Евраз» (в лице компании ООО «Аллегро») — с созданием производства по выпуску железнодорожных колёс.

Завод АО «Урал Боинг Мануфэктуринг»— одно из первых предприятий, запущенных на территории ОЭЗ

ОЭЗ «Титановая долина» то и дело упрекают в том, что количество привлеченных резидентов слишком мало. И даже те, кто изначально собирался работать на территории, оказываются от своих планов. Сколько вообще инвесторов должно работать в «Титановой долине»? Есть такая цифра в вашей стратегии развития?

— Есть утвержденные ключевые показатели эффективности до 2021 г. В течение ближайших месяцев будем корректировать перспективный план развития ОЭЗ. Основные принципы понятны: во-первых, необходим устойчивый приток резидентов, во-вторых, мы должны соответствовать показателям, которые перед нами ставят акционеры, то есть правительство. Это объем осуществленных резидентами инвестиции, количество созданных рабочих мест, объем налоговых поступлений — в совокупности порядка 20 показателей.

Если говорить о количестве, то в этом году мы должны привлечь в ОЭЗ четырех новых инвесторов. Двое уже есть. По двум другим ведется работа.

Понимаете, мне не хочется получить «бумажного» резидента: когда вроде соглашение есть, то есть в отчете себе можно поставить галочку, но дальше соглашения дело не пойдет. Собственно, мы поэтому и меняем подход к привлечению клиентов: важно, чтобы все подписанные соглашения в итоге стали действующими производствами, чтобы у нас было больше резидентов, которые пришли и делают все четко по тому бизнес-плану, который подписали.

А разве это зависит только от инвесторов и рынков сбыта? Если компании пообещали одно, а в итоге она обещанного не получила…

— Вы сейчас намекаете на СТОД и ситуацию с железной дорогой как причину ухода? Ну, эту версию озвучивали в ООО «СТОД-Урал». Мы изначально говорили, что железная дорога появится не ранее 2023 г. И мы соблюдаем эти сроки. Все новые резиденты нашей площадки в Верхней Салде получат выход на ж/д к моменту начала своей деятельности.

СТОД — не единственная компания, с которой рассталась «Титановая долина». Почему вы отпускаете резидентов, которых так сложно привлечь?

— Причины разные. Основная, конечно, неосуществленные инвестиции. Бывает, что партнер, который изначально собирался участвовать в проекте, отказался, нового найти не удалось — все, приходится сворачиваться. Или просто бизнес не пошел — неправильно посчитали финансовую модель. На сегодня, к слову, у нас как минимум два резидента, с которыми мы будем прощаться. Причем один из них вложил в «площадку» уже порядка 40 млн руб., проавансировал оборудование. Но… не полетела тема.

Смарт-подход, который мы внедряем, надеюсь, минимизирует количество таких историй. Или вовсе сведет к нулю. Инвестор будет четко понимать, зачем он сюда приходит, будет видеть, что есть и рынок сбыта его продукции, и готовая инфраструктура — а не поле из ромашек, как было в 2013-м, когда мы только начинали продвигать Салду.

Площадка в Салде на некоторых снимках и сегодня выглядит, как поле из ромашек…

— Потому что все под землей! Там десятки километров сетей! Только электрокабелей порядка 7 км, 150 опор освещения, еще 14 км — сети связи, 17 км водопровода, канализации больше 22 км, газопровода около 13 км.

Под этим ромашковым полем – десятки километров инженерных сетей

У нас была показательная история с одним из инвесторов — сейчас он уже получил статус резидента. Решение принималось взвешенно, с учетом многих факторов. В какой-то момент были наняты аудиторы: чтобы проверить, насколько эффективна будет наша площадка. Приезжают молодые люди офисного вида, подходят к колодцам с коммуникациями и спрашивают: это не муляжи? Пришлось открыть, пригласить их туда спуститься — как были, в пиджачках и с ноутбуками. А там запорная арматура, все, как надо, все по-честному.

Потому что мы все эти годы не сидели и не ждали инвесторов, а прокладывали сети, создавали инфраструктуру. Сегодня мы готовы обеспечить любого резидента необходимыми мощностями. Даже если в данный момент каких-то мощностей не хватает, находим способ решить это. Например, ООО «Аллегро» запросил у нас 15 мегаватт. Подстанция «Титан», которую мы изначально построили с МРСК, рассчитана на 10 мегаватт. Мы договорились с сетевиками, сейчас идет реконструкция подстанции. К 4 кварталу 2021 г. уже будет 15 мегаватт с возможностью, если нужно, увеличения до 22,3 мегаватт.

И во сколько обошлась эта реконструкция?

— Мы заплатили, грубо говоря, только за чернила. Первоначально, когда возводили подстанцию, она стоила 183,4 млн руб., 50% наши деньги, 50% — средства МРСК. Сейчас практически все затраты взяла на себя сетевая компания.

«Потенциально у нас есть еще одна площадка для развития, но мешает... лягушка»

К 2022 г., по словам Андрея Антипова, на площадке должны запустить три производства: ООО «Аллегро» — дочерняя компания «ЕВРАЗ-НТМК», — наладит выпуск железнодорожных колес, «Экотех» будет производить комлектующие для металлургов, а «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» — упаковку для яиц из бумажного волокна. «Забить» площадку полностью он намерен к 2027 г.

Полностью — это сколько?

— Давайте посчитаем. Вся территория нашей площадки в Верхней Салде — 298,1 га, из них 195 га— полезная площадь, а остальное — сети, дороги плюс часть помещений, которые мы предусматриваем под управляющую компанию. На сегодня из этих 195 га занято уже 69 га. То есть заполнить надо еще 130 га.

Давайте лучше в попугаях, то бишь резидентах. 130 га — это 13 резидентов по 10 га на каждого?

— 10 га — это очень крупная компания. У ООО «Аллегро», к примеру, 11 га — но они гиганты. Даже 5 га — это уже крупный резидент. Сегодня большинству компаний, которые интересуются нашей особой экономической зоной, нужен участок в 1-2 га. Вот на таких резидентов мы и рассчитываем. Сложность же крупных компаний в том, что они долго принимают решение, однако, признаем, оно всегда более выверенное.

Мы в основном говорим о Верхней Салде. Но есть ведь еще и вторая площадка — на Уктусе. Какие планы на нее?

— «Уктус» значительно меньше — всего 95 га, а полезной площади — 63,5 га. На сегодня там уже есть восемь резидентов — в разной стадии готовности. Часть из них закончила проектирование, они готовы приступать к строительству, четыре пока только проектируют производства.

Но, честно говоря, мы сегодня сами сдерживаем развитие площадки. Спрос на площадку «Уктус» очень высокий — она находится близко к городу, есть кадры, хорошая логистика. Однако необходимая инфраструктура появится только к концу 2021 г. В первую очередь там нет газа — это сильно сдерживает развитие. Мы запланировали крупную газораспределительную станцию мощностью 70 тыс м3/час, уже запросили ТУ в «Газпроме» — ждем ответ.

Пока во второй очереди «Титановой долины» действует одно производство — Уральский завод гражданской авиации

Есть разница между резидентами, которых вы привлекаете в Салду и на Уктус?

— Площадка «Уктус» имеет больше ограничений по классу производственной опасности — она ведь, по сути, окружена жильем. Поэтому в основном предназначена для сборочных производств. В Верхней Салде условия позволяют размещать производства 2-го и 3-го класса опасности. Нам бы хотелось там видеть компании, связанные с переработкой титана, с металлургией. Очень рассчитываем на то, что к нам придут инвесторы, которые занимаются переработкой сырья, как Huhtamaki. На Уктус же хотим посадить максимальное количество предприятий, связанных с авиацией. Это можно сделать, создав на площадке авиастроительный кластер: сразу минимизируются затраты на логистику, многие вопросы решать будет проще. Сегодня там уже запущен завод АО «УЗГА», мы для них построили цех площадью 11 000 кв. м.

Вы сказали: «Мы построили цех». То есть «Титановая долина» не просто дает площадку с инженерной инфраструктурой, но и занимается девелопментом?

— Сегодня управляющая компания «Титановая долина» стала зарабатывать. И девелоперская деятельность — один из инструментов получения дохода. Мы можем запроектировать объект и построить его.

А если резидент захочет привести своих строителей?

— Да не вопрос, пусть приводит! У нас есть ряд преимуществ перед сторонними компаниями: это успешный опыт строительства — мы же возвели первую очередь ОЭЗ «Титановая долина», имеем большой пул подрядчиков. То есть сегодня мы продаем себя как девелопера, который может построить любое производство под ключ — спроектировать, вписать туда технологию и возвести здание.

На чем зарабатывает управляющая компания «Титановой долины»?

— Сейчас основные доходы формируются за счет сдачи в аренду помещений и земельных участков и за счет размещения средств на депозиты. В этом году мы получили от арендаторов 19,1 млн руб., процентные доходы от размещения средств на депозитах – 33,6 млн руб.

Отмечу, что наши сети также приносят доходы. Например, в июне прошлого года мы защитили тарифы на теплоснабжение. А в этом году, за счет подачи тепла на второй очереди, мы заработали 10,2 млн руб. С приходом каждого нового резидента — доход УК будет расти, ведь мы ресурсоснабжающая организация.

Ну и, как я уже сказал, мы предоставляем ряд услуг для наших резидентов, готовы для них строить производственные здания, соответствующий опыт у нас есть.

Когда обе площадки будут заполнены — это ведь, наверное, когда-нибудь случится? — что будете делать?

— Развивать третью.

А она есть?

— Потенциально — да. Это участок в 426 га рядом с уже действующей площадкой в Верхней Салде. А значит, там более-менее понятны коммуникации, мощности, сети, решен вопрос с газом, с электричеством. То есть каких-то супермегазатрат он не потребует. Хотя определенные сложности есть: сейчас на этом участке федеральный лес и болото, а в нем, по данным экологов, должна жить реликтовая лягушка. Живет ли она там точно, не знаем. Как только увидим, что 80% первой очереди освоены, будем проводить изыскания. Если найдем, будем уже с экологами решать, что делать. В крайнем случае, и поцеловать можно — вдруг в принцессу превратится (смеется). Лишь бы развитию ничего не мешало.