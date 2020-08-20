«Титановой долине» назначили нового гендиректора

19 августа Совет директоров акционерного общества утвердил на пост генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» кандидатуру Андрея Антипова. Контракт с ним заключили на один год.

Напомним, 3 августа Совет директоров особой экономической зоны «Титановая долина» удовлетворил просьбу Артемия Кызласова об отставке.

Накануне генеральным директором ОАО ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. 3 августа в заочной форме был проведен Совет Директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята, — сообщили DK.RU в пресс-службе ОЭЗ.

Антипов давно работает в структуре ОЭЗ. Он пришел в «Титновую долину» еще в 2012 г. на должность директора по экономике и финансам. Занимал этот пост до 2013 г., затем стал первым заместителем гендиректора. В зону ответственности Андрея Антипова входил весь финансовый блок и развитие инфраструктуры обоих площадок ОЭЗ. Он сопровождал проекты резидентов на всех стадиях их реализации. Руководил исполнением механизма Build-to-suit при возведении производственных комплексов Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде и АО «Уральский завод гражданской авиации» на площадке «Уктус».

После информации об аресте Артемия Кызласова в феврале текущего года Андрей Антипов был временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО ОЭЗ «Титановая долина». В этом статусе Антипов дополнительно отвечал за привлечение резидентов.

Как рассказывал DK.RU, уже в 2020 г. на площадки «Титановой долины» в Верхней Салде и на Уктусе зашли сразу несколько резидентов. В марте руководство ОЭЗ договорилось с холдингом ЕВРАЗ о строительстве завода по производству железнодорожных колес. Инвестиции составят около 16 млрд руб. Запуск ожидается в 2022 г. Для нужд этого производства Андрей Антипов начал реализацию проекта по увеличению мощности подстанции «Титан».

8 мая во время визита в Екатеринбург главы российского Минпромторга Дениса Мантурова было анонсировано строительство новой производственной площадки для предприятия «Тритон-Электроникс» (выпускает аппараты ИВЛ). Завод разместится во второй очереди «Титановой долины». В июне DK.RU раскрыл имя еще одного резидента ОЭЗ: это компания «ЭкоТех», которая построит завод по выпуску графитированных электродов, которые используются в металлургической отрасли. Завод займет площадь более 23 га. Старт производства и выпуск готовой продукции на первой очереди завода запланирован на 2022-2023 гг. Объем вложений в новое производство оценивается в 5,5 млрд руб.

Также DK.RU подробно рассказывал о том, кто и сколько вложил в ОЭЗ за девять лет.