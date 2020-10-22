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Из «Титановой долины» уходит крупный финский инвестор с проектом экопроизводства

Из «Титановой долины» уходит крупный финский инвестор с проектом экопроизводства
Автор фото: Сергей Васильев. Иллюстрация: Wikimedia.org

Структура финской компании Huhtamaki собиралась создать производство экологически чистой упаковки. Однако из-за срыва сроков проектировки и коронакризиса компания отказалась от своих планов.

#ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА#НОВОСТИ

Управляющая компания особой экономической зоны «Титановая долина» сообщила об остановке проекта резидента «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» (подразделение финской компании Huhtamaki), который планировал построить производство экологически чистой упаковки для яиц и держателей для чашек из переработанного волокна. По сообщению ОЭЗ, резидент решил сократить капрасходы из-за общей экономической ситуации: в связи с пандемией почти все компании Свердловской области оптимизировали расходы.

Другой причиной ухода инвестора стала четырехмесячная задержка сроков выполнения проектных и изыскательских работ, возникшая у управляющей компании ОЭЗ в связи переходом на дистанционную работу из-за эпидемии.

Сейчас стороны определяют процедуру расторжения договора. Huhtamaki собиралась вложить в производство в ОЭЗ 848 млн руб., создать 83 рабочих места и открыть предприятие в 2021 г.

В ОЭЗ пока немного резидентов, которые работают и получают прибыль: в 2018 г. на площадке в Верхней Салде свои производства запустили компания ООО «Зибус», которая выпускает медицинский инструмент и импланты из титана, АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» — делает титановые детали для самолетов Boeing, ООО «Миникат» — выпускают металлорежущий инструмент. На площадке «Уктус» под Арамилем работает АО «Уральский завод гражданской авиации», который выпускает локализованные версии самолетов для малой авиации. 

 
В 2020 г. на площадку «Верхняя Салда» зашли холдинг «Евраз» (в лице компании ООО «Аллегро») с проектом производства по выпуску железнодорожных колёс, а также компания «ЭкоТех» с проектом строительства завода по выпуску графитированных электродов, которые используются металлургическими предприятиями в производстве сталей и ферросплавов.
 
Вместе с тем за 10 лет от работы с ОЭЗ отказались ряд компаний, в том числе деревообрабатывающее предприятие «СТОД Урал», у которого был статус крупнейшего резидента.
Автор: Мария Смирнова
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