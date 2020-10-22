Из «Титановой долины» уходит крупный финский инвестор с проектом экопроизводства

Структура финской компании Huhtamaki собиралась создать производство экологически чистой упаковки. Однако из-за срыва сроков проектировки и коронакризиса компания отказалась от своих планов.

Управляющая компания особой экономической зоны «Титановая долина» сообщила об остановке проекта резидента «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» (подразделение финской компании Huhtamaki), который планировал построить производство экологически чистой упаковки для яиц и держателей для чашек из переработанного волокна. По сообщению ОЭЗ, резидент решил сократить капрасходы из-за общей экономической ситуации: в связи с пандемией почти все компании Свердловской области оптимизировали расходы.

Другой причиной ухода инвестора стала четырехмесячная задержка сроков выполнения проектных и изыскательских работ, возникшая у управляющей компании ОЭЗ в связи переходом на дистанционную работу из-за эпидемии.

Сейчас стороны определяют процедуру расторжения договора. Huhtamaki собиралась вложить в производство в ОЭЗ 848 млн руб., создать 83 рабочих места и открыть предприятие в 2021 г.

В ОЭЗ пока немного резидентов, которые работают и получают прибыль: в 2018 г. на площадке в Верхней Салде свои производства запустили компания ООО «Зибус», которая выпускает медицинский инструмент и импланты из титана, АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» — делает титановые детали для самолетов Boeing, ООО «Миникат» — выпускают металлорежущий инструмент. На площадке «Уктус» под Арамилем работает АО «Уральский завод гражданской авиации», который выпускает локализованные версии самолетов для малой авиации.

В 2020 г. на площадку «Верхняя Салда» зашли холдинг «Евраз» (в лице компании ООО «Аллегро») с проектом производства по выпуску железнодорожных колёс, а также компания «ЭкоТех» с проектом строительства завода по выпуску графитированных электродов, которые используются металлургическими предприятиями в производстве сталей и ферросплавов.