Уральский приборостроительный оштрафовали за недоброкачественные аппараты ИВЛ

Предприятие выплатит 600 тыс. руб. «за реализацию недоброкачественных медицинских изделий и нарушение лицензионных требований». Речь об аппаратах «Аветна-М», из-за возгорания которых погибли люди.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о штрафе по результатам проверки Росздравнадзора. Ведомство организовало ее в мае-июне 2020 г. после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В результате проверки выявились многочисленные нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники, в том числе в системе производственного контроля, несоответствия техническим условиям, — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора Свердловской области.

Также сотрудники ведомства рассказали, что провели технические испытания нескольких аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» и подтвердили факт недоброкачественности медицинских изделий.

В итоге Арбитражный суд Свердловской области вынес постановление о привлечении Уральского приборостроительного завода к административной ответственности. Предприятие оштрафовано на 500 тыс. руб. за реализацию недоброкачесвенных медизделий (ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ) и на 100 тыс. руб. — за нарушение лицензионных требований (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

Напомним, в мае Росздравнадзор запретил своим указом обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые выпускает УПЗ. Решение было продиктовано несчастными случаями: 9 и 12 мая в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли возгорания аппаратов, в результате двух ЧП погибли шесть человек. После этого завод отозвал свои аппараты из российских больниц. Устройства ИВЛ прошли дополнительные тестирования. Однако, как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах.

Гендиректор концерна КРЭТ Владимир Зверев заверял, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.

Аппараты «Авента-М» прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам,— рассказал Владимир Зверев «РИА Новости».

Отметим, аппараты «Авента-М» поставлялись в качестве гуманитарной помощи в США. Однако накануне 45 таких приборов были уничтожены, сообщает BuzzFeed News.

Сделать это пришлось по нескольким причинам. Во-первых, возникли «технические проблемы»: в больницах США не нашлось подходящих адаптеров для подключения медоборудования к сети. Во-вторых, аппараты утилизировали из-за истории с возгораниями в российских клиниках. Кроме того, оказалось, что аппараты изготовлены компанией, ранее попавшей в санкционный список США.