Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
77,03
91,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Уральский приборостроительный оштрафовали за недоброкачественные аппараты ИВЛ

Уральский приборостроительный оштрафовали за недоброкачественные аппараты ИВЛ
Иллюстрация: архив DK.RU

Предприятие выплатит 600 тыс. руб. «за реализацию недоброкачественных медицинских изделий и нарушение лицензионных требований». Речь об аппаратах «Аветна-М», из-за возгорания которых погибли люди.

#ПРОИЗВОДСТВО#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о штрафе по результатам проверки Росздравнадзора. Ведомство организовало ее в мае-июне 2020 г. после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В результате проверки выявились многочисленные нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники, в том числе в системе производственного контроля, несоответствия техническим условиям, — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора Свердловской области.

Также сотрудники ведомства рассказали, что провели технические испытания нескольких аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» и подтвердили факт недоброкачественности медицинских изделий.

В итоге Арбитражный суд Свердловской области вынес постановление о привлечении Уральского приборостроительного завода к административной ответственности. Предприятие оштрафовано на 500 тыс. руб. за реализацию недоброкачесвенных медизделий (ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ) и на 100 тыс. руб. — за нарушение лицензионных требований (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

Напомним, в мае Росздравнадзор запретил своим указом обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые выпускает УПЗ. Решение было продиктовано несчастными случаями: 9 и 12 мая в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли возгорания аппаратов, в результате двух ЧП погибли шесть человек. После этого завод отозвал свои аппараты из российских больниц. Устройства ИВЛ прошли дополнительные тестирования. Однако, как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах.

Гендиректор концерна КРЭТ Владимир Зверев заверял, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.

Аппараты «Авента-М» прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам,— рассказал Владимир Зверев «РИА Новости»

Отметим, аппараты «Авента-М» поставлялись в качестве гуманитарной помощи в США. Однако накануне 45 таких приборов были уничтожены, сообщает BuzzFeed News.

Сделать это пришлось по нескольким причинам. Во-первых, возникли «технические проблемы»: в больницах США не нашлось подходящих адаптеров для подключения медоборудования к сети. Во-вторых, аппараты утилизировали из-за истории с возгораниями в российских клиниках. Кроме того, оказалось, что аппараты изготовлены компанией, ранее попавшей в санкционный список США.

ИВЛ, которые нам пожертвовали, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по удалению опасных отходов, — рассказали в Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?Ни сухпайков, ни пенсии в 37 лет. Минфин предлагает «резать» расходы на армию. Чего ждать?
  • Времени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзийВремени хватает на все и всегда. У вас не так? Значит, вы живете в мире иллюзий
  • Экс-главу атомного завода обвиняют в продаже технологии для оружия массового пораженияЭкс-главу атомного завода обвиняют в продаже технологии для оружия массового поражения
  • Это ведет к неврозам и депрессиям. Четыре черты характера, грозящие неприятностямиЭто ведет к неврозам и депрессиям. Четыре черты характера, грозящие неприятностями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.