Росздравнадзор нашел нарушения в работе производителя аппаратов ИВЛ и подал в суд

Как следует из документов в картотеке суда, региональное представительство Росздравнадзора просит привлечь УПЗ (предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» через концерн КРЭТ) к административной ответственности по нескольким нарушениям. Одно из них — несоблюдение ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Суд принял заявления к производству, отмечает «Интерфакс-Урал».

Нарушения на УПЗ выявили в результате проверки, которую провел свердловский Росздравнадзор. Как поясняет глава ведомства Оксана Федосеева, специалисты Росздравнадзора обнаружили нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, а также обязательных требований в сфере обращения медицинских изделий.

Юрлицу было выдано предписание об устранении нарушений и составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в Арбитражный суд Свердловской области, — прокомментировала Оксана Федосеева.

Напомним, в мае Росздравнадзор запретил своим указом обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые выпускает УПЗ. Решение было продиктовано несчастными случаями: 9 и 12 мая в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли возгорания аппаратов, в результате двух ЧП погибли шесть человек. После этого завод отозвал свои аппараты из российских больниц. После этого устройства ИВЛ прошли дополнительные теситорования. Однако, как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. В свою очередь Росздравнадзор также провел проверку приборов и не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.

Гендиректор концерна КРЭТ Владимир Зверев заверил, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.