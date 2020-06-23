«Надо искать другие причины». На УПЗ не нашли нарушений в работе аппаратов ИВЛ

Дополнительному тестированию подвергли несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», которые были произведены на УПЗ после 1 апреля 2020 г.

Вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ «Авента-М», цель которой — финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения, — пояснили на заводе.

Проверка приборов УПЗ потребовалась после нескольких несчастных случаев. Как рассказывал DK.RU, в мае в двух больницах России произошли пожары, в которых погибло шесть человек. По одной из версий, причиной возгорания могли быть аппараты ИВЛ модели «Авента-М». В начале июня руководство УПЗ приняло решение отозвать все аппараты и провести дополнительные испытания.

Напомним, АИВЛ в столичные клиники поставлял концерн «КРЭТ», в который входит и уральский завод. Для закупки приборов правительство РФ выделило 7,5 млрд руб., «КРЭТ» стал единственным поставщиком.