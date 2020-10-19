Новый зал филармонии в Екатеринбурге построят позже заявленного срока

Новое здание филармонии не успеют построить к 2023 г. Сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса и перехода архитекторов проекта, которые находятся в разных странах, на удаленный режим работы.

Сейчас архитекторы работают над проектом удаленно, в режиме видеоконференции. Ситуация осложняется тем, что партнеры Zaha Hadid Architects находятся в разных странах — в Германии, Франции, Австралии.

Из-за пандемии мы сейчас находимся не в той точке, в которой рассчитывали. Я не знаю, как ситуация будет развиваться дальше. Но мы видим, что в Великобритании начинается новый большой скачок заболеваемости, и я думаю, что нам придется это учитывать. Можно точно сказать, что сроки сдвигаются. На сколько — пока прогнозировать сложно, — рассказал Е1.RU глава архитектурной фирмы «Алкута» Алексей Куковякин, компания которого занимается адаптацией проекта Zaha Hadid Architects в Екатеринбурге.

Куратор проекта, член набсовета ЦРСКИ Игорь Дубровин уточнил, что отставание в проектировании составляет полгода и работы на площадке еще не начаты.

В 2018 г. победителем конкурса на лучший проект концертного зала филармонии стало одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects. Его команда предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно, рассказывал DK.RU.

На месте будущего строительства размещалась жилая пятиэтажка (ул. Карла Либкнехта, 40). Одна из расселяемых квартир была выкуплена у собственника за рекордную цену — 18 млн руб. Все эти формальности растянулись почти на два года. Расчистка площадки началась только в июле 2020 г.

Подрядчик строительства нового зала официально еще не выбран. Однако к работе над проектом в особом статусе приступила «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), писал DK.RU.