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Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном. Об этом объявила Франция

Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном. Об этом объявила Франция
Автор фото: Remi Jouan. Иллюстрация: Wikimedia.org

Армения и Азербайджан готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать перемирие в ближайшее время, заявили в Елисейском дворце. В Кремле это пока не комментируют.

#НОВОСТИ

Армения и Азербайджан готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать перемирие в ближайшее время. Как пишет агентство AFP, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца: президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент республики вновь беседовал с армянским премьер-министром, господином Пашиняном вчера вечером и с президентом Азербайджанской республики, господином Алиевым сегодня утром. Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная, — цитирует «Интерфакс» сообщения канцелярии французского президента.

В Кремле пока не комментируют сообщения о возможном заключении перемирия. «Пока ничего не могу сказать на этот счет»,  — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 
Вооруженное противостояние между Армению и Азербайджаном в зоне карабахского конфликта началось 27 сентября: в открытии огня стороны обвиняли друг друга. Погибли уже сотни военнослужащих, мирные жители вынуждены покидать Нагорный Карабах из-за обстрелов.
 
1 октября Россия, Франция и США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ выпустили заявление, в котором осудили эскалацию насилия, призвали участников прекратить боевые действия и возобновить переговоры по урегулированию спора.

 

Автор: Андрей Пермяков
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