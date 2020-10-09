Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном. Об этом объявила Франция
Армения и Азербайджан готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать перемирие в ближайшее время, заявили в Елисейском дворце. В Кремле это пока не комментируют.
Армения и Азербайджан готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать перемирие в ближайшее время. Как пишет агентство AFP, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца: президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент республики вновь беседовал с армянским премьер-министром, господином Пашиняном вчера вечером и с президентом Азербайджанской республики, господином Алиевым сегодня утром. Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная, — цитирует «Интерфакс» сообщения канцелярии французского президента.
В Кремле пока не комментируют сообщения о возможном заключении перемирия. «Пока ничего не могу сказать на этот счет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.