Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном. Об этом объявила Франция

Армения и Азербайджан готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать перемирие в ближайшее время. Как пишет агентство AFP, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца: президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент республики вновь беседовал с армянским премьер-министром, господином Пашиняном вчера вечером и с президентом Азербайджанской республики, господином Алиевым сегодня утром. Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная, — цитирует «Интерфакс» сообщения канцелярии французского президента.

В Кремле пока не комментируют сообщения о возможном заключении перемирия. «Пока ничего не могу сказать на этот счет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

началось 27 сентября: в открытии огня стороны обвиняли друг друга. Погибли уже сотни военнослужащих, мирные жители вынуждены покидать Нагорный Карабах из-за обстрелов. Вооруженное противостояние между Армению и Азербайджаном в зоне карабахского конфликта27 сентября: в открытии огня стороны обвиняли друг друга. Погибли уже сотни военнослужащих, мирные жители вынуждены покидать Нагорный Карабах из-за обстрелов.