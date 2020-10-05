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Что происходит в Нагорном Карабахе через неделю после начала военного конфликта. Главное

Что происходит в Нагорном Карабахе через неделю после начала военного конфликта. Главное
Автор фото: Арсен Саркисян. Иллюстрация: Новости Армении – NEWS.am

Армения и Азербайджан сообщают о массовых потерях противника, одновременно опровергая сообщения друг друга. Столицу Нагорного Карабаха обстреливают четвертый день.

#НОВОСТИ

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в непризнанной республике Нагорный Карабах не стихает с 27 сентября. С 1 по 4 октября столицу Нагорного Карабаха непрерывно обстреливали со стороны Азербайджана: снаряды разрушили несколько жилых домов, жители предпочитают не покидать жилье или бомбоубежища из-за риска обстрелов, пишет РБК. Многие люди покидают территорию — кроме мужчин призывного возраста, которым запрещено уезжать из республики. 

Достоверной информации о погибших мирных жителях и военнослужащих с обеих сторон нет: обе стороны регулярно сообщают о потерях противника, обратная сторона называет такие сообщения дезинформацией. Так, вечером 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии карабахского города Джебраил (Мехакаван) и 9 сел района. При этом в Минобороны Армении назвали это сообщение безосновательным. 

В воскресенье силы Нагорного Карабаха обстреляли военный аэропорт в азербайджанском городе Гянджи и заявили об его уничтожении. В минобороны Азербайджана заявили, что при обстреле пострадали «мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки». 

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Представитель Минобороны Армении утверждал, что военные Азербайджана потеряли 4 октября, в боях в Карабахе убитыми 400 человек, более 700 азербайджанцев было ранено, уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета, 1 БПЛА. В Баку армянские сообщения о своих потерях неизменно опровергают.

В то же время Ильхам Алиев не согласился с утверждением, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения: переговоры по его урегулированию идут с 1992 г. 

Какое дипломатическое решение было за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили этот конфликт. Однако, он не замороженный. Сколько мы должны терпеть? Еще 30 лет? (...) Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит, — заявил он в интервью телеканалу «Аль-Арабийя».

 
Автор: Андрей Пермяков
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