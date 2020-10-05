Что происходит в Нагорном Карабахе через неделю после начала военного конфликта. Главное

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в непризнанной республике Нагорный Карабах не стихает с 27 сентября. С 1 по 4 октября столицу Нагорного Карабаха непрерывно обстреливали со стороны Азербайджана: снаряды разрушили несколько жилых домов, жители предпочитают не покидать жилье или бомбоубежища из-за риска обстрелов, пишет РБК. Многие люди покидают территорию — кроме мужчин призывного возраста, которым запрещено уезжать из республики.

Достоверной информации о погибших мирных жителях и военнослужащих с обеих сторон нет: обе стороны регулярно сообщают о потерях противника, обратная сторона называет такие сообщения дезинформацией. Так, вечером 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии карабахского города Джебраил (Мехакаван) и 9 сел района. При этом в Минобороны Армении назвали это сообщение безосновательным.

В воскресенье силы Нагорного Карабаха обстреляли военный аэропорт в азербайджанском городе Гянджи и заявили об его уничтожении. В минобороны Азербайджана заявили, что при обстреле пострадали «мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки».

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Представитель Минобороны Армении утверждал, что военные Азербайджана потеряли 4 октября, в боях в Карабахе убитыми 400 человек, более 700 азербайджанцев было ранено, уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета, 1 БПЛА. В Баку армянские сообщения о своих потерях неизменно опровергают.

В то же время Ильхам Алиев не согласился с утверждением, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения: переговоры по его урегулированию идут с 1992 г.