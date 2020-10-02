Что происходит вокруг Нагорного Карабаха и как спор связан с газовыми интересами Кремля

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорные территории в Нагорном Карабахе не прекращается с 27 сентября. 1 октября Россия, Франция и США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ выпустили заявление, в котором осудили эскалацию насилия, призвали участников прекратить боевые действия и возобновить переговоры по урегулированию спора.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-сопредседатели группы в ближайшее время предпримут инициативы по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Он добавил также, что Россия и Франция располагают сведениями об участии в боевых действиях более 300 сирийских исламистов.

Более 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Это серьёзно меняет ситуацию, — сказал Макрон.

МИД Армении заявил, что страна готова к мирному урегулированию конфликта: «Пока эта агрессия против Нагорного Карабаха будет продолжать получать наш решительный и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года».

Вместе с тем конфликт в Нагорном Карабахе связан с газовой геополитикой Кремля. Как пишет колумнист Максим Трудолюбов, по дну Черного моря идет трубопровод «Южный поток», по которому изначально планировалось поставлять газ в Италию, Австрию и на Балканы. Однако проект не одобрила Еврокомиссия, и его переориентировали на Турцию, под названием «Турецкий поток». Впрочем, амбиции довести его до Европы у Кремля сохранились.

В то же время почти готов «Южный газотранспортный коридор» (SGC) — проект Азербайджана и его газовой госкомпании SOCAR, созданный по инициативе Еврокомиссии и на средства Европейского инвестиционного банка, ЕБРД, Всемирного банка и других. SGC создавался с целью снизить зависимость Европы и Турции от российского газа: трубопровод идет в обход Армении через Грузию, Турцию, Грецию и далее в Европу. При этом начальный отрезов SGC идет рядом с местами обстрелов в Нагорном Карабахе и в случае военных действий в том районе возможны перебои в поставках, и тогда «Турецкий поток» может оказаться более безопасным транспортным коридором.