Что происходит вокруг Нагорного Карабаха и как спор связан с газовыми интересами Кремля
Армения готова пойти на мирное урегулирование конфликта при посредничестве России, Франции и США. В то же время конфликт может оказаться на руку российскому газовому геопроекту.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорные территории в Нагорном Карабахе не прекращается с 27 сентября. 1 октября Россия, Франция и США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ выпустили заявление, в котором осудили эскалацию насилия, призвали участников прекратить боевые действия и возобновить переговоры по урегулированию спора.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-сопредседатели группы в ближайшее время предпримут инициативы по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Он добавил также, что Россия и Франция располагают сведениями об участии в боевых действиях более 300 сирийских исламистов.
Более 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Это серьёзно меняет ситуацию, — сказал Макрон.
МИД Армении заявил, что страна готова к мирному урегулированию конфликта: «Пока эта агрессия против Нагорного Карабаха будет продолжать получать наш решительный и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года».
В то же время почти готов «Южный газотранспортный коридор» (SGC) — проект Азербайджана и его газовой госкомпании SOCAR, созданный по инициативе Еврокомиссии и на средства Европейского инвестиционного банка, ЕБРД, Всемирного банка и других. SGC создавался с целью снизить зависимость Европы и Турции от российского газа: трубопровод идет в обход Армении через Грузию, Турцию, Грецию и далее в Европу. При этом начальный отрезов SGC идет рядом с местами обстрелов в Нагорном Карабахе и в случае военных действий в том районе возможны перебои в поставках, и тогда «Турецкий поток» может оказаться более безопасным транспортным коридором.