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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положение

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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положение
Автор фото: Achemish. Иллюстрация: Wikimedia.org

На границе двух государств Закавказья обострился застарелый конфликт. Обе стороны возлагают ответственность за его начало друг на друга и заявили о жертвах в результате огня.

#НОВОСТИ

Утром 27 сентября обострился конфликт в непризнанной республике Нагорный Карабах, расположенной на границе Армении и Азербайджана. Там заявили, что азербайджанские военные открыли огонь, который привел к жертвам в том числе среди мирных граждан. По словам замминистра обороны Карабаха Артура Саркисяна, погибли 16 военнослужащих, более 100 были ранены.

Азербайджан, в свою очередь, обвиняет в нападении Армению: в Минобороны заявили, что  вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты в прифронтовой зоне. В результате артобстрелов с армянской стороны пострадали 14 мирных граждан, заявили в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности, на котором назвал урегулирование проблемы нагорно-карабахского конфликта исторической задачей. 

Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого «армянского государства» на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают, — добавил Алиев.

Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу, объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию мужчин до 55 лет. В Азербайджане также ввели военное положение в ряде регионов, в городах Баку, Гянджа, Евлах, Гейгел — комендантский час с 21:00 до 6.00 местного времени.

Реакция России. Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, который выразил серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. «Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — заявили в Кремле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Азербайджану, что вызвало резкий протест со стороны Армении: Пашинян призвал международное сообщество не допустить турецкого вмешательства в конфликт.

Автор: Андрей Пермяков
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