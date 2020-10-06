«Исходя из ложного понимания процесса воспитания». Монахов обвиняют в истязании детей

По факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря и халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «а»,«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области

По предварительным данным следствия, в период с 2004 по 2019 годы неустановленные на данный момент лица, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», расположенного в городе Среднеуральске, действуя умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям, — сообщает следственный комитет.

Отмечается, что четверо детей жили в монастыре без родителей. Они подверглись истязаниям из-за «ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей».

В настоящее время органами Следственного комитета проводится комплекс следственных действий, направленных на тщательное установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение к ответственности причастных к преступлениям лиц, — отметили в ведомстве.

Среднеуральский женский монастырь попал в информповестку из-за конфликта действовавшего в нем схиигумена Сергия (Романова) и официальных церковных властей. DK.RU подробно освещал эту ситуацию. Схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжил записывать видеоролики, в которых говорил в том числе о правительстве страны, о первых лицах епархии, а также «мифе о коронавирусе». В итоге епархиальный суд отлучил отца Сергия от церкви и вернул ему мирское имя — Николай Романов. Однако скандальный священнослужитель отказывается подчиняться церковным властям и передать РПЦ Среднеуральский женский монастырь.

Методы воспитания детей в монастыре стали обсуждать после выхода фильма Ксении Собчак, где поучаствовали бывшие воспитанники. После Ксения Собчак опубликовала открытое обращение к Следственному комитету и Генпрокуратуре с просьбой провести проверку в монастыре. Кроме того, о применяемом к ним насилии рассказывали в интервью BBC люди, которые, будучи детьми, находились в Среднеуральском монастыре.