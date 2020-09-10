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Не отец Сергий, а просто Николай. Церковный суд отлучил скандального священника от церкви

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Не отец Сергий, а просто Николай. Церковный суд отлучил скандального священника от церкви
Иллюстрация: архив DK.RU

Решение еще должен утвердить митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Пока владыка не поставил свою подпись, у Сергия (а теперь просто Николая Романова) есть возможность раскаяться.

#КОНФЛИКТ#РПЦ#СХИИГУМЕН СЕРГИЙ

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия. Теперь он не имеет права причащаться, также его нельзя будет отпеть в церкви в случае смерти. Поскольку отлучение автоматически лишает монашества, бывший сященнослужитель также потерял право носить данное ему при постриге имя Сергий — теперь он просто Николай Романов.

Своими действиями и словами он усугубил свое печальное, бедственное положение как церковный человек. Поэтому сегодня было принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление об его отлучении от церкви, — приводит слова председателя церковного суда протоиерея Николая (Малеты) агентство JustMedia.ru.

Поводом для отлучения стало то, что Романов продолжал проводить службы, несмотря на лишение его священнического сана, а также скандальные проповеди и оскорбления в адрес патриарха.

В епархии сказали, что предавать Романова анафеме не будут, так же, как прилагать дополнительные усилия по возвращению в РПЦ Среднеуральского женского монастыря, настоятелем которого был Сергий. Однако протоиерей добавил, что сторонники экс-схиигумена могут быть также отлучены от церкви. Ранее восьмерых священников, которые остались с Романовым, извергли из сана, как и его самого.

Напомним, противостояние РПЦ и Среднеуральского женского монастыря длится уже несколько месяцев. Как писал DK.RU, 3 июля 2020 г. церковный суд признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

Бывший настоятель должен был покинуть монастырь и передать его под управление епархии. Однако этого до сих пор не произошло. 

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорил в том числе о правительстве страны, о первых лицах епархии, а также «мифе о коронавирусе».

Автор: Мария Смирнова
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