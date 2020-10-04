«Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»
«Уверен, что сейчас меры будут приниматься более сдержанные. Экономика уже поражена, власти не намерены тратить новые триллионы на её спасение». Колонка Алексея Романова на DK.RU.
Алексей Романов, владелец сети фитнес-клубов Bright Fit:
— Ну что, за сутки выявлено уже 9859 новых случаев коронавируса [данные на 3 октября, прим.ред]. Уже нет сомнений, что это точно вторая волна коронавируса. Я не сомневаюсь, очень скоро ежесуточно будет регистрироваться случаев больше, чем в первую волну.
Напомню, в начале мае (это пик первой волны) по стране было более 11 тыс. заболевших в день. Я со страхом вспоминаю, как точно также быстро нарастало количество больных в начале марта — и под конец пошли массовые закрытия бизнесов.
Возможно ли это сейчас?
Уверен, что по ряду причин меры будут приниматься более сдержанные. И вот почему:
1) экономика уже поражена и новый локдаун откатит нас еще на 2-3 года назад;
2) власти не намерены тратить новые триллионы на спасение экономики;
3) за время первой волны врачи научились лучше работать с больными и такой неразберихи, наверное, будет меньше;
4) политически новый локдаун принесёт больше вреда, чем условно «Шведский подход».
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К настоящему моменту, как мне думается, возник определённый консенсус, что надо держаться до последнего. Я ожидаю, что власти в крупных городах поступят так:
1) после проверок будут нещадно закрывать все предприятия, которые нарушают требования роспотребнадзора, чтобы другим неповадно было и чтобы этими примерами заставить всех соблюдать правила;
2) будут внимательно контролировать все общественные пространства, транспорт на предмет соблюдения масочного режима и штрафовать;
3) закроют все массовые мероприятия, например, более 50 человек;
4) ограничат детей, как переносчиков инфекции.
После этого будут смотреть на динамику, если настанет плато, то остановятся. Но если на плато не выйдем, то:
1) ограничат работу в ночные и вечерние часы ресторанов, баров, любых развлекательных учреждений;
2) введут новые ограничения на количество человек в ресторанах, общественных пространствах;
3) закроют театры, кинотеатры и другие массовые собрания.
Думаю, до закрытия торговых центров и фитнес-клубов не дойдёт, скорее, просто осложнят их работу. Только если это не поможет и закончатся койки в больницах, то выборочно будут проводиться закрытия в отдельных крупных городах.
Что делать нам в связи со всем этим? Отвечу только за себя.
Я должен позаботиться о своём здоровье, носить маски в общественных местах. Я должен сохранить свой бизнес и рабочие места для своей команды, а значит, я заставлю всех моих подчинённых соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы нас не закрыли. Я обязан сделать всё, чтобы клиенты видели, что мы обеспечиваем их безопасность, соблюдая требования Роспотребнадзора.
Я обязан сказать всем, что вторая волна рано или поздно пройдёт. От нашей веры в лучшее и нашей дисциплины зависит, какие последствия мы получим!
Колонка написана на основе поста в Facebook и публикуется с разрешения автора
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