«Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»

Алексей Романов, владелец сети фитнес-клубов Bright Fit:

— Ну что, за сутки выявлено уже 9859 новых случаев коронавируса [данные на 3 октября, прим.ред]. Уже нет сомнений, что это точно вторая волна коронавируса. Я не сомневаюсь, очень скоро ежесуточно будет регистрироваться случаев больше, чем в первую волну.

Напомню, в начале мае (это пик первой волны) по стране было более 11 тыс. заболевших в день. Я со страхом вспоминаю, как точно также быстро нарастало количество больных в начале марта — и под конец пошли массовые закрытия бизнесов.

Возможно ли это сейчас?

Уверен, что по ряду причин меры будут приниматься более сдержанные. И вот почему:

1) экономика уже поражена и новый локдаун откатит нас еще на 2-3 года назад;

2) власти не намерены тратить новые триллионы на спасение экономики;

3) за время первой волны врачи научились лучше работать с больными и такой неразберихи, наверное, будет меньше;

4) политически новый локдаун принесёт больше вреда, чем условно «Шведский подход».

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К настоящему моменту, как мне думается, возник определённый консенсус, что надо держаться до последнего. Я ожидаю, что власти в крупных городах поступят так:

1) после проверок будут нещадно закрывать все предприятия, которые нарушают требования роспотребнадзора, чтобы другим неповадно было и чтобы этими примерами заставить всех соблюдать правила;

2) будут внимательно контролировать все общественные пространства, транспорт на предмет соблюдения масочного режима и штрафовать;

3) закроют все массовые мероприятия, например, более 50 человек;

4) ограничат детей, как переносчиков инфекции.

После этого будут смотреть на динамику, если настанет плато, то остановятся. Но если на плато не выйдем, то:

1) ограничат работу в ночные и вечерние часы ресторанов, баров, любых развлекательных учреждений;

2) введут новые ограничения на количество человек в ресторанах, общественных пространствах;

3) закроют театры, кинотеатры и другие массовые собрания.

Думаю, до закрытия торговых центров и фитнес-клубов не дойдёт, скорее, просто осложнят их работу. Только если это не поможет и закончатся койки в больницах, то выборочно будут проводиться закрытия в отдельных крупных городах.

Что делать нам в связи со всем этим? Отвечу только за себя.

Я должен позаботиться о своём здоровье, носить маски в общественных местах. Я должен сохранить свой бизнес и рабочие места для своей команды, а значит, я заставлю всех моих подчинённых соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы нас не закрыли. Я обязан сделать всё, чтобы клиенты видели, что мы обеспечиваем их безопасность, соблюдая требования Роспотребнадзора.

Я обязан сказать всем, что вторая волна рано или поздно пройдёт. От нашей веры в лучшее и нашей дисциплины зависит, какие последствия мы получим!

Колонка написана на основе поста в Facebook и публикуется с разрешения автора

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За минувшие сутки в России выявили 9859 случаев COVID-19, 174 человека умерли [данные на 3 октября, прим.ред]. Общее число инфицированных в России достигло 1 204 502. Умерли за все время с начала пандемии 21 251 человек, выздоровели — 975 859. Во всем мире насчитывается 34,1 млн случаев COVID-19, более 1 млн человек умерли.

На этой неделе в ряде регионов страны начали вводиться новые ограничения в связи с пандемией. Так, работодатели в Москве обязаны с 5 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. А в Свердловской области для контроль за соблюдением масочного режима местные власти привлекли сотрудников правоохранительных органов.

Отдельные компании принимают решение о переводе персонала на дистанционный формат, не дожидаясь распоряжения властей: например, уральский Сбербанк уже прорабатывает возможность увести на удаленку до 50% сотрудников, сообщал DK.RU.