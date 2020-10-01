Коронавирус 1 октября: 9 тыс. случаев, компании обязали перевести на удаленку треть штата

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса, умерли 169 человек, полностью выздоровело 5 985 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране выявлено 1 185 231 зараженных, зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека. Хуже всего ситуация в Москве — 24 сентября была превышена отметка более чем в 1000 новых случаев за день, всего — 2424 новых заболевших.

С 5 октября переход на удаленную работу в столице станет обязательным: работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% работников, всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение сделано для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации, указ не распространяется на медорганизации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Увеличивается и количество людей, переносящих Covid-19 в тяжелой форме — более 1,5 тысяч человек, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Доля пациентов старше 65 лет выросла до 20-25%, тогда как летом она составляла меньше 15%. Градоначальник выразил надежду, что принятых мер будет достаточно для того, чтобы сбить рост заболеваемости.

Ранее сообщалось, что с 5 октября на двухнедельные досрочные каникулы отправляют школьников. Кроме того, Москонцерт приостановил продажу билетов на свои мероприятия с 1 по 31 октября.