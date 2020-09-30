«Ужасно боимся, что нас снова могут закрыть». Бизнес Екатеринбурга готовится к удаленке

Из-за роста заболеваемости уральские предприятия вновь готовятся переводить своих сотрудников на удаленный режим работы. Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин рассказал изданию «Коммерсант-Урал», что руководителям предприятий лучше уже сейчас начать уводить сотрудников на дистанционную работу:

Кто-то из предприятий будет ждать, пока мы не выйдем на критическую точку, а кто-то, наиболее благоразумный, начнет использовать те инструменты, которые отшлифованы в весенне-летний период. Многие предприятия говорят, что режим удаленной работы для части сотрудников вполне устраивает их и не очень негативно сказывается на результативности работы.

По словам Андрея Беседина, лучше не рисковать и не доводить до серьезного роста заболевших, ведь тогда областные власти вынуждены будут возвращать режим ограничений.

Между тем, Уральский Сбербанк уже прорабатывает возможность увести до 50% сотрудников на дистанционный формат. Это касается персонала, который не работает непосредственно с клиентами в офисе продаж:

Ранее, в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников по всей стране эффективно работать в удаленном режиме. Однако не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля,— сообщили в пресс-службе банка.

Директор мебельного центра «Гулливер» Алексей Караваев рассказал 66.ru, что нет сомнений: если власти вернут ограничения, то начнут с торговых центров, театров и кинотеатров. Однако, по словам бизнесмена, у жителей региона куда выше шансов заразиться коронавирусом на улице или в общественном транспорте, нежели в ТРЦ:

Если вы придете в ТЦ, то увидите, что людей в масках — посетителей и сотрудников — больше, чем где бы то ни было в городе. Все потому, что мы боимся, нас легко наказать. На нас смотрят как на основной источник любой заразы, поэтому нас регулярно проверяют. Мы спрашиваем с арендаторов, с посетителей, мы сталкиваемся из-за этого с определенным негативом, но все равно продолжаем это делать. На улицах, на тех же остановках люди стоят гораздо плотнее друг другу, но тем не менее никто даже не думает надевать маску. В торговом центре все просто: пришел и выписал штраф 300 тысяч — и будьте здоровы. Мы ужасно боимся этих штрафов и того, что нас могут снова закрыть.

Алексей Караваев добавил, что посещаемость торговых центров в последний месяц несколько снизилась, поскольку не могут на полную мощность работать зоны фуд-корта, кинотеатры и парки развлечений для детей. При этом ключевые ритейлеры чувствуют себя неплохо, поскольку сумели адаптироваться к ситуации и наладили онлайн-торговлю.

Добавим, что в Свердловской области за сутки подтвердилось еще 149 случаев коронавирусной инфекции, 63 случая приходятся на Екатеринбург, пишет JustMedia.ru. За сутки также подтвердили четыре смерти. 98 человек находятся в тяжелом состоянии, 95 лежат в реанимации, 46 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за время пандемии, по официальным данным, COVID-19 выявили у 29 154 жителей Свердловской области.