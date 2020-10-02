«Потребовал усилить контроль». Ношение масок проверит полиция

Губернатор региона Евгений Куйвашев призвал жителей более ответственно отнестись к мерам по профилактике COVID-19, а местные власти — усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности.

Вы видите, что из-за роста количества заражений коронавирусом в некоторых регионах России снова вводят дополнительные ограничительные меры, школьников отправляют на дополнительные каникулы или переводят на дистант. Мы пока не планируем делать этого, хотя готовы к любому развитию ситуации, — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По мнению губернатора, опыт весны показал, что система здравоохранения региона «в полной мере готова справиться со всеми вызовами и рисками»:

Мы научились противостоять коронавирусу, научились его лечить. У нас есть необходимое медицинское оборудование, запасы лекарств и масок, достаточное количество врачей. Сейчас мы вместе с Роспотребнадзором и медиками должны сработать на опережение и не допустить новой вспышки коронавируса в регионе.

Также Евгений Куйвашев обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому:

Сейчас у меня есть вопросы, в частности, к властям Екатеринбурга. Складывается впечатление, что в общественном транспорте — трамваях, автобусах, маршрутках — ношение масок перестало быть обязательным. Это недопустимо. Я уже потребовал от главы города усилить контроль. Но многое зависит и от ответственности каждого жителя региона. Мы с вами уже прошли самый трудный период, когда была приостановлена работа предприятий, торговых центров, детских садов. В наших силах не возвращаться к этим мерам.

Жителей губернатор призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, чаще мыть руки, пользоваться санитайзерами и поставить прививку от гриппа.

По итогам заседания оперштаба, где обсужались эти вопросы, было принято решение об усилении работы правоохранителей и надзорных ведомств за соблюдением режима, сообщает департамент информполитики губернатора. В частности, готовность к этому подтвердил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. Первый рейд пройдет 2 октября в метро Екатеринбурга.

По данным на 1 октября, в регионе выявлено 157 новых случаев COVID-19. Общее количество случаев достигло 29 311.