«Запретить невозможно». Полпред президента высказался о возвращении прямых выборов

Николай Цуканов, полномочный представитель президента в УрФО, на форуме «Армия-2020» высказался по поводу сбора подписей за возврат прямых выборов мэра в Екатеринбурге.

Запретить жителям проявлять инициативу в части градостроительной политики, либо в части обсуждения тем здравоохранения, образования невозможно. Они имеют на это полное право. В том числе на тему общественно-политического устройства как городов, так и регионов. Это же не значит, что большинство поддержит то или иное решение, — цитирует Николая Цуканова Ura.ru.

В отношении мнения, высказанного вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько, который заявил, что власти выступают против прямых выборов, Цуканов заявил, что за подобные заявления своих подчиненных и за политическую жизнь ответственность несет руководитель региона.

Напомним, инициативную группу, желающую вернуть прямые выборы мэра, зарегистрировали в Заксобрании области 13 июля. Начинать официальный сбор подписей можно было после печати законопроекта в «Областной газете». Однако издание отказывалось публиковать документы. Официальный печатный орган свердловских властей сделал это только после того, как активисты обратились в суд.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возвращение прямых выборов мэра выступили 82% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Как писал DK.RU, среди горожан, которые являются руководителями предприятий или бизнесменами, поддерживают инициативу 62%, говорится в исследовании. Менее всего инициативу поддерживают те, кто имеет самый низкий уровень образования. Среди молодежи 18-34 года поддержка прямых выборов самая высокая — 88%.

На момент выхода материала в поддержку собрано уже 11 тыс. подписей.