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Универсиада в обмен на госдолг: власти региона сделали финансовое предложение федерации

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Универсиада в обмен на госдолг: власти региона сделали финансовое предложение федерации
Иллюстрация: официальный сайт Универсиады-2023

Свердловские власти предложили министерству финансов России поэтапно списывать долг по ранее полученным регионом бюджетным кредитам. Суммы сопоставимы с расходами на подготовку Универсиады.

#ВЛАСТИ#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Правительство Свердловской области обратилось к федеральному министерству с запросом на списание госдолга, сообщает агентство ЕАН. В частности, речь идет о затратах на проектирование, строительство объектов и инженерную подготовку к всемирным студенческим спортивным играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 г. Авторы идеи руководствуются статьей 105 Бюджетого кодекса РФ.

Под реструктуризацией долга понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих государственный или муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга, — цитирует кодекс ЕАН.

По данным на 1 августа, госдолг Свердловской области составляет 96,21 млрд руб. Подготовка и проведение Универсиады-2023, по планам, потребует не менее 87,05 млрд руб. из разных источников. Как писал DK.RU, 61,33 млрд  руб. выделит федерация. Из казны региона на эти нужды выделят 14,28 млрд руб. Еще 11,44млрд — внебюджетные источники. Почти 28 млрд руб. должны быть направлены на реализацию программы подготовки и строительства в 2021 г. При этом, как рассказывал DK.RU гендиректор генерального подрядчика строительства всех объектов Универсиады-2023 «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, ранее, чем в середине 2022 г., федеральное финансирование открыть не получится. Область будет финансировать объекты из своего бюджета.

Напомним, Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. В рамках подготовки к играм планируется построить и реконструировать спортивные сооружения в нескольких городах области. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо в Верхней Пышме, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске к означенному сроку будут реконструировать Дворец водных видов спорта. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируют потратить 55 млрд руб. 10 млрд руб. уже выделили на возведение Дворца водных видов спорта — работы будет выполнять «Атомстройкомплекс».

Автор: Мария Смирнова
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