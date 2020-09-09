Уральский завод грубо нарушал лицензионные соглашения при производстве аппаратов ИВЛ

Арбитражный суд Свердловской области признал Уральский приборостроительный завод (УПЗ) виновным в части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией» во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М».

Таким образом, был удовлетворен иск территориального органа Росздравнадзора, который ведомство подало 30 июня после внеплановой выездной проверки предприятия, связанной с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для юридических лиц по этой статье предусмотрено наказание до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также в суде рассматривается другой иск Росздравнадзора к УПЗ — о привлечении к ответственности по части 2 статьи 6.33 КоАП («Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных медицинских изделий»). Решение по нему еще не принято.

Напомним, уральский завод оказался в центре скандала после того, как произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались аппараты ИВЛ.

Как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. Росздравнадзор также провел проверку приборов и не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.

Гендиректор концерна КРЭТ Владимир Зверев заверил, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.

Ранее DK.RU рассказывал, что в конце марта 2020 г. в связи с пандемией коронавируса правительство выделило 7,5 млрд руб. на закупку 5,7 тыс. аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком стал «КРЭТ».