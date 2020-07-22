Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ уральского завода

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, принадлежит АО «КРЭТ» «Ростеха») возобновит поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента М». Напомним, поставки приостановили после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах, так что Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М».

Напомним, в мае Росздравнадзор запретил своим указом обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые выпускает УПЗ. Решение было продиктовано несчастными случаями: 9 и 12 мая в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли возгорания аппаратов, в результате двух ЧП погибли шесть человек. После этого завод отозвал свои аппараты из российских больниц, устройства ИВЛ прошли дополнительные тестирования.

Однако, как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. В свою очередь Росздравнадзор также провел проверку приборов и не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.

Гендиректор концерна КРЭТ Владимир Зверев заверил, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.