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Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ уральского завода

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Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ уральского завода
Иллюстрация: rostec.ru

Уральские аппараты были запрещены с середины мая. Несколько независимых проверок и экспертиз установили, что аппараты не могли стать причиной возгорания в больницах.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, принадлежит АО «КРЭТ» «Ростеха») возобновит поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента М». Напомним, поставки приостановили после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах, так что Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М».

Напомним, в мае Росздравнадзор запретил своим указом обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые выпускает УПЗ. Решение было продиктовано несчастными случаями: 9 и 12 мая в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли возгорания аппаратов, в результате двух ЧП погибли шесть человек. После этого завод отозвал свои аппараты из российских больниц, устройства ИВЛ прошли дополнительные тестирования.

Однако, как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. В свою очередь Росздравнадзор также провел проверку приборов и не обнаружил прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.

Гендиректор концерна КРЭТ Владимир Зверев заверил, что за восемь лет производства «Авента-М» при их эксплуатации не выявлялось никаких неисправностей.

Аппараты «Авента-М» прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам,— рассказал Владимир Зверев «РИА Новости».

Автор: Екатерина Тарханова
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