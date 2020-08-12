«Полумеры не спасут». Рестораторы Свердловской области просят разрешить им работать

Вице-президент Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев объяснил ЕАН суть претензий участников рынка общепита к региональным властям. Ранее стало известно, что ассоциация направила официальное письмо на имя врио губернатора Свердловской области Алексея Орлова и бизнес-омбудсмена Елены Артюх, в котором попросила обратить внимание на проблемы рынка общепита.

Олег Пономарев рассказал, что все чаще владельцы кафе и ресторанов задумываются о закрытии бизнеса:

Непонятно, насколько будет эффективен ресторанный бизнес дальше в принципе — с учетом всех затрат, которые дополнительно сейчас на него ложатся. Даже после того, как кафе разрешат, шлейф этих проблем будет тянуться. Да, люди пошли в летние кафе, но потому что соскучились по развлечениям….Теплая погода закончилась и даже эти полумеры, на которых часть рестораторов хоть как-то держалась, уже не сработают. Те, у кого летники с крышами и ограждающими конструкциями – как-то пытаются принимать гостей. При этом ограждать территорию кафе особо было нельзя, на веранде должно было быть свободное хождение воздуха. То, что было под зонтиками и на тротуарах — там распустили персонал и закрыли предприятия, потому что это нецелесообразно содержать. Рестораторы говорят: «Мы только набрали людей, июль нам помог какие-то первоочередные дыры залатать. Сейчас что с ними делать? Снова увольнять?».

Он добавил, что участников рынка общепита возмущает политика двойных стандартов со стороны правительства Свердловской области. Рестораторы не понимают, почему торговым центрам, которые посещает тысячи людей, разрешили работу, а ресторанам с посадкой на 50 чел. — нет:

Получается двойной стандарт, когда открывают торговые центры, считая, что там риски меньше. Очень странно, ведь это скопление людей. При этом у предприятий общепита есть и расстояние между столами, и масочный режим при передвижении по залу. Власть идет интересным путем, одних открывают, а другим работать не разрешают.

Добавим, что в письме ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области сказано, что с 21 июля, когда режим ограничений в связи с пандемией в регионе смягчили и разрешили работать летним верандам, возобновить деятельность смогли 10% заведений общепита Свердловской области, что составляет примерно 300 летних веранд. Кроме того, из-за дождливой погоды даже работа летников не приносит доход.

Также в письме отмечается, что в отрасли сложилась парадоксальная ситуация, когда рестораны не могут принимать гостей в зале, но обязаны платить аренду и налоги за помещения.

Подводя итог, в ассоциации кулинаров и рестораторов отметили, что кафе и рестораны Свердловской области могут массово закрыться, если власти не снимут ограничения на их работу, сообщал DK.RU.

Рестораторы попросили чиновников снизить налоговую нагрузку на предприятия общественного питания, предоставить отсрочки по арендной плате и организовать рабочую встречу представителей власти с участниками рынка общепита.

Официальная встреча бизнеса и власти состоится в пятницу, 14 августа.