Отчаявшиеся рестораторы, нововведения для школ и больниц. Главное о COVID-19

Свердловские рестораторы просят власти открыть для посетителей залы заведений общепита. Пока в регионе разрешена работа только летних веранд. «Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области» направила письмо первому вице-губернатору области Алексею Орлову и уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Артюх.

Отрасль уже даже не в стагнации, а в полусмертном состоянии — работает всего 10% от всех предприятий общепита. И с каждым днем эта цифра уменьшается, так как в связи с погодными условиями летние веранды не могут быть открыты. Поэтому мы с мольбой обращаемся и просим собрать нас на уровне зам. губернатора с главой Роспотребнадзора, чтобы внести изменения в правила и разрешить открыть основные площади предприятий общепита, — рассказал DK.RU президент ассоциации Аркадий Пономарев.

В письме (есть в распоряжении редакции) сформулировано две просьбы: решить вопрос по снижению налоговой нагрузки (речь идет о муниципальном налоге ЕНВД) для предприятий общепита за третий и четвертый квартал 2020 г. А также внести изменения в региональные законодательные акты, которые позволят общепиту получить отсрочку по арендной плате на период действия в регионе режима повышенной готовности.

По словам Аркадия Пономарева, на 12 августа по этому письму назначена встреча представителей ассоциации с и.о. министра агропромышленного комплекса региона Светланой Островской.

Школам в новом учебном году из-за коронавируса рекомендовано отказаться от шестидневной учебной недели — ее планируется сохранить только для 11-х классов, а всех остальных перевести на пятидневку. Об этом интернет-порталу E1 рассказала глава департамента образования города Екатерина Сибирцева. Кроме того, родителям школьников не придется скидываться на антисептики и бесконтактные термометры.

Начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса в регионе рассказал о возобновлении оказания плановой неотложной помощи в медучреждениях Екатеринбурга. Как пишет JustMedia, к привычному режиму работы поэтапно возвращаются центральные городские больницы № 1, 2 и 3. Кроме того, врачи ЦГКБ № 6 в ближайшее время приступят к лечению пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов желудочно-кишечного тракта и других.

На 11 августа в Свердловской области выявлено 168 случаев COVID-19. Как сообщает региональный оперштаб, большинство заразившихся — из Екатеринбурга (113 случаев). Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 22 614. Состояние 110 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 323. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 342). Выписано 82 человека. Общее число выписанных достигло 18 642.

Добавим, что накануне в Свердловской области смягчили ограничения. Теперь разрешены групповые занятия (до 20 человек) в фитнес-центрах, работа аттракционов и детских игровых площадок на открытом воздухе,и функционирование организаций допобразования в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, численность массовых мероприятий увеличена с 10 до 30% от вместимости площадки.

Вместе с тем в регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. А все, кто возвращается из-за границы, должны иметь медицинский документ, подтверждающий отсутствие COVID-19, либо в течение трех дней по прибытии пройти исследование и соблюдать обязательную самоизоляцию на дому до получения отрицательного результата.

Жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Исключение делается для мест общественного пользования на открытом воздухе, но при обязательном соблюдении социальной дистанции.