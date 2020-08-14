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Рестораны Свердловской области могут возобновить работу с 18 августа

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Рестораны Свердловской области могут возобновить работу с 18 августа
Автор фото: Екатерина Тарханова. Иллюстрация: DK.RU

Режим ограничений в регионе действует до 17 августа. При подписании очередного указа замгубернатора рассмотрит возможность открыть залы ресторанов. Все зависит от эпидобстановки и Роспотребнадзора.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Рестораторы и власти Свердловской области достигли предварительной договоренности открыть залы заведений общепита с 18 августа. Об этом говорится в письме президента Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадия Пономарева:

Снятие ограничений на работу ресторанов будет возможно при условии сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости и сохранении благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки с 14 по 17 августа,— сказано в письме.

Кроме того, в ходе рабочей встречи удалось договориться о продлении отсрочки по уплате налоговых платежей за третий квартал 2020 г. для ресторанов.

Президент ассоциации в своем письме также обратился к участникам рынка и попросил их подготовится к возможному открытию с соблюдением всех рекомендаций со стороны Роспотребнадзора. 

Рестораны Свердловской области могут возобновить работу с 18 августа 1

Отметим, что рабочая встреча с заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым прошла по инициативе бизнес-сообщества. Напомним, ранее рестораторы написали на имя заместителя губернатора письмо, в котором объяснили, что открытие летних веранд позволило возобновить работу только 10% участников рынка, а из-за испортившейся погоды даже они не получают прибыль.

В письме рестораторы просили замгубернатора рассмотреть возможность налоговых льгот и организовать встречу, чтобы обсудить возможные варианты развития событий.

Окончательное решение о снятии ограничений для ресторанов будет приниматься на заседании оперативного штаба в понедельник, когда властям предстоит подписать указ о продлении или ослаблении режима ограничений в регионе. Ключевым станет мнение Роспотребнадзора. 

Отметим, Роспотребнадзор настаивает, что открытие залов ресторанов возможно только на третьем этапе снятия ограничений, а Свердловская область только приступила ко второму этапу. Напомним, что режим ограничений в регионе предварительно действует до 17 августа, сообщал DK.RU.

 

Автор: Екатерина Тарханова
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