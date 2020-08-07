Путин и Лукашенко обсудили выборы в Белоруссии и задержание 33 россиян

7 августа на официальных сайтах российского и белорусского президентов появилось сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как уточняет Минск, разговор состоялся по инициативе российского лидера.

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Стороны обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений». Основная часть разговора была посвящена задержанию 29 июля на территории Белоруссии 33 российских граждан. «Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», — говорится на сайте президента Белоруссии.

Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке, — говорится на сайте Кремля.

Накануне Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором много рассказал о своих взаимоотношениях с Путиным (относится к нему как к старшему брату), а также о задержании 33 вагнеровцев. «Мы же получали информацию, видели, с кем они связаны, знаем, с кем они созванивались, от кого получали команды, кто давал эти команды. Россия боится нас потерять: Украины нет, не дай бог и Белоруссия. И я бы тоже переживал на месте российского руководства. Россия переживает, но они делают ошибку на ошибке. Зачем вы нас душите?», — сказал президент Белоруссии.

Ранее сегодня «Комсомольская правда» опубликовала статью, в которой назвала арест 33 россиян в Минске провокацией спецслужб Украины, цель которого — поссорить Москву и Минск. Сейчас Следственный комитет проводит процессуальную проверку в связи с их задержанием.