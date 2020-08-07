«Путин не будет президентом до 2036 года». Главное из предвыборного интервью Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне президентских выборов дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, Публикуем главные цитаты.

О том, как изменился Путин-президент

Путин стал маститым руководителем. Когда я первый раз встретил его президентом, это был больше воспитанный сотрудник КГБ, в хорошем смысле слова. Он аккуратно наблюдал за ситуацией, но всегда вел себя достойно. Не лез на рожон, выслушивал точки зрения, оставлял за собой право подумать. Сейчас он все это знает, ему не надо дополнительно думать.

Путин человек. Своеобразный, не похож на других. Мне не нравится его главная черта: он никому не доверяет. Он сдержан, закрыт, но любит все человеческие прелести.

Да, у нас [с Путиным] есть определенные напряжения. Я искренне считаю его своим старшим братом, и по возрасту, и по весу. Я считаю, что старший брат всегда должен поддерживать младшего. Я часто говорю Путину: старший брат должен помочь, поддержать, а не подножку подставить. Несмотря на эти перипетии, мы, надеюсь, остаемся хорошими друзьями.

У Путина не было попыток на меня надавить: он всегда понимал, что это бесполезно. Если я это касается страны и если я вижу, что это несправедливо, то для меня это неприемлемо.

Путин никогда не будет президентом до 2036 года. Все зависит от ситуации. Все будут валить на Лукашенко и Путина. Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришел человек, который продолжит тот путь развития России, который есть сейчас.

Что у него [Путина] есть, от чего не устаешь. Можно от Ангелы Меркель устать, это волчица: настолько въедливая и трудолюбивая.

О задержании вагнеровцев в Белоруссии

Мы же получали информацию, видели, с кем они связаны, знаем, с кем они созванивались, от кого получали команды, кто давал эти команды. Россия боится нас потерять: Украины нет, не дай бог и Белоруссия. И я бы тоже переживал на месте российского руководства. Россия переживает, но они делают ошибку на ошибке. Зачем вы нас душите?

О коронавирусе

Мы склоняемся к тому, что мне его подкинули. И я начинаю искать момент, где это произошло.

О прозвище Батька

Оно нравилось мне 20 лет назад. Сейчас я как-то безразлично к этому отношусь, даже с юмором, потому что это бренд для Белоруссии и Лукашенко.

Последним диктатором Европы меня называли очень давно. Кликуху эту мне дала Магдалена Олбрайт, я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада. Сейчас они поняли, что все-таки есть рациональное зерно в политике Лукашенко, и порядок и стабильность, которые есть в Белоруссии, это не совсем плохо. И потихоньку этот тезис исчез. И когда мы встречаемся с Путиным, я ему в шутку говорю: «Володь, я уже не последний диктатор Европы».

О выборах президента

Если хочешь избежать наказания за свои преступления — иди в политику. Но не будет политического, все документы мы подготовили. Даже россиянам и американцам покажем, оцените, он политический или нет? Показали, и сразу волна схлынула».

Об объединенном кандидате от оппозиции Светлане Тихановской

Мне ее просто жаль. Ее впихнули в эту ячейку, ее впихнули штабы, вот эти люди, которые сидят в штабах. Брошено столько денег, чтобы крутить это. А вот эти митинги, все говорят, многотысячные, я был оператором, я знаю, как ставить ракурс. Ну и тем более три женщины, люди приходят как на диковинку смотреть, у нас никогда такого не было. Ну, люди идут посмотреть. А с чем они уходят оттуда? Я слишком далек от того, что ее использовал Кремль. На дебаты она не пришла, я готов всегда со всеми. Было бы даже с моей стороны некрасиво. О чем бы мы с ней дебатировали? Без бумажек... Ее выпихнули и развернули как знамя. И все. О чем говорить?

О мандраже перед выборами и другой жизни

«У меня мандража никогда не было, нет его и сейчас. Но мне будет неловко, если будут на улицах какие-то заварушки и придется принимать меры. Это некрасиво для имиджа страны. Это меня беспокоит».

«Нет, я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело, поверьте, это белка в колесе. Хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое. Но я в этой жизни все время, это уже мой образ жизни. Я думал об этом, часто, я даже не представляю: я не президент, а что делать?.. Я даже этого не представляю, вся моя сознательная жизнь в этом». (цитата по РБК).