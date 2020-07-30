«33 пойманы, нужно найти еще 200». Задержанных в Беларуси россиян обвиняют в терроризме

В отношении задержанных на территории Беларуси россиян, которых назвали «боевиками частной военной компании Вагнера», возбудили уголовное дело, их обвиняют в подготовке теракта. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков, пишет «Интерфакс».

Он подтвердил ранее опубликованную в «БелТА» информацию о том, что в страну прибыли боле 200 членов частной военной компании, которые должны были «дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов».

33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена, — сказал Равков. Также он сказал, что задержанные «начали давать показания».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет полной информации о причинах задержания 33 россиян.

«Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси. Еще 200 находятся в розыске», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что пока нет данных о противоправных действиях россиян, которые могли стать причиной их задержания. Также Песков выразил надежду, что исчерпывающая информация появится после встречи представителей МИДа Беларуси с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Президенты РФ и РБ в связи с происходящим не общались, пока таких разговоров не планируется. Москва рассчитывает, что странам хватит коммуникации по линии правоохранительных ведомств, сказал Песков.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не признает факт украинского гражданства у задержанных. На вопрос, почему в России не преследуют участников частной военной компании Вагнера за участие в боях на Донбассе, Песков ответил, что «в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет».

«Есть ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», — сказал он.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев также не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — говорится в сообщении дипломата.

Вечером в среду, 30 июля, на сайте МИД России появилась публикация с требованием Минску в связи с задержанием россиян. В ведомстве требуют незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам, а также прекратить нагнетание негативных эмоций.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины. Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам», — говорится в сообщении.

Также в министерстве заявили, что задержанные россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты.

«Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, о задержании россиян стало известно накануне, 29 июля, вечером. «БелТА» назвала имена и фамилии задержанных, по данным агентства, это бойцы ЧВК «Вагнер». Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания собрал заседание Совета безопасности республики.

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