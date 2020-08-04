Планету трясет, в Беларуси спокойно, Россия боится ее потерять. Главное из речи Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию — накануне президентских выборов в стране, которые пройдут 9 августа. Публикуем главное из речи действующего белорусского президента.

— Мир накрыли пандемия, глобальный экономический кризис, волна протестов и вооруженных конфликтов. Все эти события дают повод «заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации».

Нарастает противостояние США и Китая, Евросоюз и Россия также претендуют на главенствующие роли.

Словом, трясет всю планету. При том что Япония, Корея, Бразилия, Индия, арабский мир и ряд других ведущих экономик своего слова еще не сказали. Пока не сказали, — сказал Лукашенко.

— Мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. В Евросоюзе обострились противоречия между старой и новой Европой. Очаги напряженности есть почти по всему миру, от Северной Африки и Ближнего Востока до границ Индии, Китая и Пакистана, неспокойно и на постсоветском пространстве.

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Беларусь, живущая своим умом, оказалась «единственным спокойным звеном в центре Евразии».

И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. <...> Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на «партнерские». Напрасно, — сказал Лукашенко.

— Стратегическое партнерство Беларусь будет строить и с Китаем, и с США, и с Западом, и с другими соседями. «С нами хотят иметь дело самые ответственные мировые игроки».

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Белоруссия справилась с эпидемией коронавируса, утверждает Лукашенко: «Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит! Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым».

Вместе с тем Лукашенко, который идет на шестой срок, опубликовал свою предвыборную программу «Вместе за Беларусь». Он обещает провести референдум по конституционной реформе, на котором беларусы определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Лукашенко обещает не идти по пути шоковой терапии, а развивать действующую систему. Он обещает также двукратный рост зарплат в течение пяти лет — за счет максимальной поддержки инвесторов и равных возможностей и условий для частных и государственных компаний, избавиться от чрезмерной нефтегазовой и финансовой зависимости.

Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская также опубликовала президентскую программу: она призывает граждан прийти и проголосовать, а в случае победы провести новые выборы с участием всех альтернативных кандидатов, реабилитировать политзаключенных и провести референдум о возвращении к Конституции 1994 года с ограничением на президентские сроки, перечисляет «Дождь».