Плюс 252 случая, новый глава Минздрава, коронавирус у чемпиона. Главное о COVID-19

У свердловского минздрава новый глава. Им стал главный врач ДГКБ №9 в Екатеринбурге Андрей Карлов. Как пишет «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на свой источник в правительстве региона, его кандидатуру поддержал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Андрей Карлов сменит на посту Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство с 2017 г. Свое назначение изданию подтвердил и сам Андрей Карлов.

Ранее Михаил Мурашко посетил Екатеринбург и раскритиковал работу регионального ведомства: назвал Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения одним из худших регионов в стране, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. После этого стало известно, что правительство Свердловской области заберет у мэрии Екатеринбурга контроль над городским информационным медицинским центром. А в минздраве Свердловской области ожидаются кадровые перестановки.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 252 случая COVID-19. По данным регионального оперштаба, большинство (198 случаев) подтверждено в Екатеринбурге, остальные случаи — у жителей областных городов. Общее количество зафиксированных в регионе коронавируса достигло 19 725.

Состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 144 человек (общее число выписанных достигло 14 502). Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 240).

Стало известно, что коронавирусом заразился олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин и члены его семьи. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме, Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции. Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках, — написал Антон Шипулин, который сейчас вместе с семьей находится в Сочи.

Он добавил, что российские курорты сейчас переполнены и призвал быть в 10 раз осторожнее, если вы все же решили отдохнуть на море.