Власти начинают раздачу бесплатных лекарств. Магазины и школы опасаются усиления карантина

О том, что с августа в Свердловской области начнут безвозмездную раздачу препаратовы, снижающих риск заражения коронавирусной инфекций, на пресс-конференции сообщил вице-губернатор региона, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19, Павел Креков.

Существующие сегодня цифры нас не устраивают, — отметил он.

Напомним, в течение июля ежедневно в регионе фиксируется более 200 новых случаев инфицирования. Коэффициент распространения заболеваемости весь месяц держится в пределах 0,99-1,2 (коэффициент 1 означает, что один больной может заразить 100 человек).

Мер, которые сегодня предприняты в регионе для снижения заболеваемости, — изоляция, масочный режим, социальное дистанцирование, тотальная дезинфекция — мало, считают в оперштабе. Тем более свердловчане не спешат их соблюдать.

По спецраспоряжению губернатора область закупит дополнительные препараты, которые будут бесплатно раздавать людям из групп риска разных категорий — волонтерам, контактным лицам и тем, кто проживает рядом с очагами заболевания. Такая практика активно использовалась в Москве, — рассказал о планах властей Павел Креков. И добавил: — Август будет посвящен тому, чтобы максимально раздать средства, которые обеспеча профилактику заболевания и позволят уменьшить ареал распространения коронавируса.

По его словам, эти действия во многом связаны с близким окончанием школьных каникул.

Мы хотели бы провести максимум мероприятий к 1 сентября, чтобы начать учебный год в срок и в традиционной форме, — пояснил Павел Креков.

Тем временем уверенности в том, что школьники с начала сентября снова сядут за парты в классах нет.

Федеральный министр просвещения, премьер и президент уже высказались об обычном начале учебного года. Но в Москве сейчас статистика растет, у нас число заболевших пока тоже не уменьшается. Так что обычный формат под угрозой, — рассказал DK.RU источник в областном министерстве образования.

Сложностей добавляет и то, что для большинства школьных учителей учебный процесс закончился совсем недавно.

Школы ещё в отпуска не ходили. Только ЕГЭ закончился. Люди выдохлись, — пояснил тот же источник.

В школьных чатах также передается информация о том, что новый учебный год начнется в онлайн-режиме. Такое сообщение, например, получили ученики СУНЦ УрФУ, правда, с припиской о том, что официально информация не подтверждена.

О возможном возвращении самоизоляции говорят не только школьники. Так, владелец одного из магазинов в ТЦ «Дирижабль» рассказал корреспонденту DK.RU на условиях анонимности, что торговые точки получили предупреждение о повторном закрытии текущей осенью из-за пандемии.

С 20 сентября вся торговля в Екатеринбурге может снова закрыться. Как минимум до февраля, — рассказал источник.

На момент выхода материала DK.RU не удалось получить комментарий от администрации ТЦ.

Отметим, власти и представители науки и медицины действительно прогнозируют вторую волну заболеваемости COVID-19 — на четвертый квартал 2020 г. Одним из наиболее пострадавших секторов в этом случае может оказаться торговля.

Если это произойдет и в городах вновь введут режим самоизоляции, рынок торговой недвижимости просто обанкротится, — приводил DK.RU слова Александра Серегина, директора по маркетингу торгово-развлекательных центров «Галерея» в Санкт-Петербурге и «Метрополис» в Москве.

Отметим, что в Екатеринбурге работа торговых центров до сих пор под запретом: они закрыты с конца марта.

Сегодня губернатор области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос подписчика своего инстаграм-аккаунта, написал:

Ограничения на работу торговых центров в условиях распространения COVID-19 были введены многими регионами. <…>Речь идет, конечно, не только о Екатеринбурге. Только вчера, например, были сняты ограничения на работу торговых центров в Санкт-Петеребурге (с их 168 заболевшими за сутки) и в Перми (73 выявленных за сутки), позавчера – в Нижнем Новгороде (163 выявленных случая). К сожалению, фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не можем допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями. Вы и сами видите, как сегодня многие люди относятся к мерам профилактики инфекции, и создавать дополнительные точки притяжения – не самая хорошая идея.

Пока режим повышенной готовности в регионе действует до 3 августа.